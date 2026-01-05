İzmir Adliyesi’ne 9 yıl önce düzenlenen hain terör saldırısına karşı koyarken, teröristlerle girdiği çatışmada şehit düşen kahraman polis memuru Fethi Sekin ve saldırıda şehit olan adliye çalışanı Musa Can için anma töreni düzenlendi. Törene, Adalet Bakan Yardımcısı Niyazi Acar, HSK Başkanvekilliği ve 2. Daire Başkanı Fuzuli Aydoğdu, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Korgeneral İrfan Özsert, İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, İzmir İl Emniyet Müdürü Celal Sel, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, belediye başkanları, Sekin ve Can’ın yakınları, siyasi parti temsilcileri, polis memurları, adliye personeli ve avukatlar katıldı.

İl Emniyet Müdürü Sel: Gönlümüzde unutulmaz bir yer edindiler…

Törende, şehitleri rahmet ve minnetle anarak açıklamalarda bulunan İzmir İl Emniyet Müdürü Celal Sel, “Vatanımızın, milletimizin huzuru ve güvenliği için canlarını feda ederek şehitlik mertebesine ulaşan kahramanlarımız, polis memurumuz Fethi Sekin ve mübaşirimiz şehit Musa Can’ı rahmetle ve minnetle anıyoruz. 5 Ocak 2017 tarihinde bölücü terör örgütünün hain saldırısı karşısında görev bilinci ve cesaretiyle kurşunlara karşı kendini siper eden kahraman polisimiz Fethi Sekin ve silah arkadaşları büyük bir felaketi önlemiştir, milletimizin gönlünde unutulmaz bir yer edinmiştir. Aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, emanetlerine sahip çıkmanın en büyük sorumluluğumuz olduğunu bir kez daha ifade ediyorum” ifadelerini kullandı.

Yeldan: Sadece hatırlamıyor, söz veriyoruz

“Bugün burada milletimizin hafızasına adını cesaret, fedakarlık ve vatan sevgisi ile yazdıran iki şehidimizi rahmet ve minnetle anmak için buradayız” mesajı veren İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, “5 Ocak 2017 tarihinde İzmir Adliyesi’ne yönelik hain saldırı sıradan bir terör eylemi değildir; devletimize adaletimize ve huzuruma yönelik alçakça bir girişimdir. İşte o gün Fethi Sekin hiç tereddüt etmeden, geri adım atmadan canını ortaya koyarak bu saldırının önüne geçmiştir. O an sadece bir polis memuru değil, adaletin kapısında duran bir kale, masum insanları korumak için siper ve kahraman olmuştur. Fethi Sekin, ölümü göze alarak attığı her adımda bu topraklarda adaletin sahipsiz olmadığı gerçeğini bütün dünyaya haykırmıştır. Onun cesareti sayesinde büyük bir facia önlenmiş, sayısız hayat kurtulmuş, bir milletin göğsünde silinmeyecek bir onur nişanı kazandırılmıştır. Musa Can ise büyük bir sorumluluğu ile sürdürdüğü görevini o gün de yerine getirmiş; adalet hizmetinin vazgeçilmez bir neferi olarak görevi başında şehadete yürümüştür. Onun duruşu adaletin emek ve sorumluluk bilinci ile ayakta durduğunu göstermiştir. Aziz milletimiz bilmelidir ki Fethi Sekin’in canını hiçe sayan cesareti bu topraklarda karanlığa geçit verilmeyeceğinin en güçlü ifadesidir. Bugün bu adliyenin her bir taşında, adalet terazisinde onun cesareti yaşamaya devam etmektedir. Musa Can ise taşıdığımız sorumluluğun adıdır. Bugün onları sadece hatırlamıyor, söz de veriyoruz: Bizler şehit Fethi Sekin’in cesareti, Musa Can’ın temsil ettiği görev bilinci ile hukukun üstünlüğü, devletimizin bekası, milletimizin huzur ve güvenliğinden dün olduğu gibi bugün ve yarın da taviz vermeyeceğiz” dedi.

‘Bu ateş bir yandan devletimizi yüceltiyor, bir yandan yakıyor…’

Törende konuşan Adalet Bakan Yardımcısı Niyazi Acar, “Kaybımız, şehidimiz var ama 5 Ocak 2017’de hukuka, adalete ve devletimize olan saldırıyı şehit polisimiz Fethi Sekin kendi göğsünde durdurmasaydı, püskürtmeseydi bugün çok daha farklı şeyler konuşuyor olurduk. Adalete saldırıyorlar, çünkü terörün en çok korktuğu şey adalet. Hukuka saldırıyorlar, çünkü terörün düşmanı hukuk. Devlete saldırıyorlar çünkü meşru otorite onlar bakımından çok kötü. Adalet, hukuk ve devlet üçgenine olan saldırıya bir polis memuru göğsünü siper etti. Fethi Sekin bir trafik polisiydi, terörle mücadele polisi değildi ama böyle bir şeyle karşı karşıya kaldığı zaman ‘Şuraya haber vereyim, buraya söyleyeyim’ noktasında herhangi bir tereddüt etmedi. Çünkü vazife, anlık icra edilmesi gereken bir vazifeydi. Evet, sonunda bir şehadet ihtimali vardı ama Türk polisi burada bütün ihtimalleri bir çırpıda silip attı ve hain polisleri etkisiz hale getirdi ve kendisi şehadete erdi. Aynı şekilde Musa Can da şehit oldu. Şehadet dünya anlamında bir kayıp ama şehitlerimiz adına baktığımızda Kuran-ı Kerim’de ‘Onların ayrı bir yeri vardır’ diyor. Bu millet bu topraklara bir can daha verdi ama ahirette onlara çok güzel bir cennet teslim edildi. Burada aileleri var, ateş ilk onlara düşüyor fakat bu basit bir ateş değil, devletin de bağrına düşen volkan. Bu volkan bir yandan devletimizi yüceltiyor, bir yandan yakıyor. Bizler Türkiye Cumhuriyeti olarak bu iki hissi birlikte yaşıyoruz. Bu topraklarda yaşamak, bu bölgede ayakta kalabilmek kolay değil. Bu memleket için can veren insanlar olması lazım, Fethi Sekinler, Musa Canlar olması lazım. Askerimizin, polisimizin, savcılarımızın görüyorum ki gözlerini bir dakika kırpma gibi bir düşünceleri olmaz. Bu topraklar şehit kanıyla sulandığı için insanımız, evlatlarımız bu hisle yoğuruluyor. Dolayısıyla hep beraber bugünlerimize sahip çıktığımız gibi yarınlarımıza da sahip çıkmamız lazım. Onların şahsında bu memleket için can veren tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz” mesajı verdi.

Terör örgütlerine seslendi: Hezimete uğrayacaksınız!

“Menfur terör saldırısında vatan uğrunda can veren kahramanlarımız, polis memuru Fethi Sekin ve adliye çalışanı Musa Can’ı rahmetle ve minnetle anıyoruz" diyen HSK Başkanvekilliği ve 2. Daire Başkanı Fuzuli Aydoğdu da şu ifadeleri kullandı: "Ülkemizin huzurunu, milletimizin birlik ve beraberliğini hedef alan bu hain saldırı karşısında kahraman polisimiz Fethi Sekin göğsünü siper edip birçok masum insanı kurtarıp adını milletimizin gönlüne altın harflerle yazdırmıştır. Aynı şekilde Musa Can ise adalete adanmış bir ömürde görevi başında şehadete yürümüştür. Onların cesaret ve sorumluluğu bizlere sadece birer hatıra değil, ağır bir emanet ve sorumluluk vermiştir. Bu topraklarda görev yapan kimse yalnız değildir. Aziz şehitlerimizin hatırası, ilelebet yaşayacaktır. Türk milleti binlerce yıl bu coğrafyada çok badireler atlatıp yüzlerce terör örgütünü yok etmiştir. Türk milletinin karşısında hiçbir bölücü terör örgütü duramamıştır, duramayacaktır. Terör örgütlerine sesleniyorum: Tuttuğunuz yol, asla yol değildir; hezimete uğrayacaksınız. Bu yanlış yolu bırakıp kendinizi devletin şefkatli kollarına ve Türk adaletine teslim ediniz.”

Törenin ardından Fethi Sekin'in İzmir Adliyesi önündeki anıta karanfiller bırakıldı.