Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medya platformlarında yer alan “Türkiye’de her yıl 10 binden fazla, son 8 yılda ise yaklaşık 100 bin çocuğun kaybolduğu” yönündeki paylaşımların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

TÜİK verilerinin çarpıtıldığı vurgusu

DMM açıklamasında, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan verilerin bağlamından koparılarak kamuoyuna sunulduğu belirtildi. TÜİK istatistiklerinin, yalnızca haklarında resmi kayıp başvurusu yapılan ve daha sonra bulunan çocuklara ilişkin kayıtları kapsadığı ifade edildi. Bu verilerde, iddialarda ileri sürülen boyutlarda bir tablo bulunmadığı kaydedildi.

“Kayıp ve bulunamayan çocuk” başlığında resmi veri yok

Açıklamada ayrıca, kamu kurumları tarafından “kayıp ve bulunamayan çocuk sayısı” adı altında yayımlanmış herhangi bir resmi istatistiğin mevcut olmadığına dikkat çekildi.

2024’te de yalanlanmıştı

Söz konusu iddiaların, 2024 yılında da Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından açık biçimde yalanlandığı hatırlatılarak, buna rağmen aynı içeriklerin yeniden dolaşıma sokulduğunun tespit edildiği bildirildi.

Kamuoyuna uyarı

DMM, kamuoyunun yanıltıcı ve dezenformasyon niteliği taşıyan paylaşımlara karşı dikkatli olması gerektiğini vurgulayarak, bu tür içeriklere itibar edilmemesi çağrısında bulundu.