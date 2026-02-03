Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Suudi Arabistan’da programına başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, başkent Riyad’da bulunan Yemame Sarayı’nda düzenlenen resmi törenle karşılandı.

Karşılama töreni Yemame Sarayı’nda gerçekleşti

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Yemame Sarayı’nda, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman karşıladı. Resmi tören, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin önemini yansıtan görüntülere sahne oldu.

Milli marşlar çalındı, heyetler tanıtıldı

Törende Türkiye ve Suudi Arabistan’ın milli marşları çalındı. Marşların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Veliaht Prens Muhammed bin Selman, karşılıklı olarak heyetlerini birbirlerine tanıttı. Protokol kapsamında gerçekleştirilen bu bölüm, ikili ilişkilerin kurumsal düzeyde ele alınacağının mesajını verdi.

Liderler ikili görüşmeye geçti

Resmi karşılama töreninin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Veliaht Prens Muhammed bin Selman, baş başa ve heyetler arası görüşmelere geçti. Görüşmelerde, Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki siyasi, ekonomik ve bölgesel iş birliği başlıklarının ele alınması bekleniyor.