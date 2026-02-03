Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, son günlerde dijital mecralarda infial yaratan ve bir sivil toplum kuruluşu tarafından yayımlanan tartışmalı içeriklere karşı geniş kapsamlı bir hukuk mücadelesi başlattı. Sosyal medya platformları üzerinden çocukların, engelli bireylerin ve yaşlıların fotoğraflarının, hayvan sahiplendirme ilanlarını andıran bir formatta kullanılması üzerine harekete geçen Bakanlık yetkilileri, toplumsal ahlaka aykırı bu duruma sessiz kalmadı. "Aşıları tam" gibi insan onuruyla bağdaşmayan ifadelerin yer aldığı paylaşımlar hakkında ivedilikle suç duyurusunda bulunulurken, içeriklerin dijital dünyadan tamamen silinmesi için yasal mekanizmalar devreye sokuldu.

İnsan onurunu hiçe sayan "Nesneleştirme" girişimi

Söz konusu skandal paylaşımların içeriği incelendiğinde, sözde hayvan haklarına dikkat çekme amacı güdülse de, korunmaya muhtaç bireylerin birer "meta" gibi sunulduğu tespit edildi. Bakanlık analizlerinde, çocuk, yaşlı ve engelli vatandaşların fotoğraflarının altına eklenen yakışıksız ibarelerin, insanlık onurunu derinden yaraladığı ve bireyleri temel haklarından kopararak birer nesneye indirgediği vurgulandı. Bu tür bir yaklaşımın, hangi amaçla olursa olsun kabul edilemeyeceği belirtilirken, dijital ortamlarda insan haklarını zedeleyen dilin meşrulaştırılmasına izin verilmeyeceğinin altı çizildi.

Farkındalık iddiası ihlalleri meşrulaştıramaz

Bakanlık tarafından yapılan resmi açıklamada, toplumsal duyarlılık oluşturma iddiasının hiçbir hukuki veya ahlaki zeminde kişilik haklarının çiğnenmesine gerekçe gösterilemeyeceği ifade edildi. Toplumun en hassas grupları üzerinden yürütülen bu "sahiplendirme" temalı kampanyanın, evrensel insan hakları ilkeleriyle taban tabana zıt olduğu dile getirildi. Açıklamada, farkındalık yaratma çabasının dahi bir sınırı olduğu ve bu sınırın insan haysiyetiyle başladığı hatırlatılarak, söz konusu içeriklerin aşağılayıcı nitelikte olduğu ve toplumsal vicdanda karşılık bulmadığı net bir dille belirtildi.

Dijital alanlarda erişim engeli ve hukuki takip

Bakanlık, skandalın sosyal medyada yeniden yayılım göstermesiyle birlikte zaman kaybetmeden yargı yoluna başvurdu. İlgili internet adreslerine erişimin engellenmesi ve hukuka aykırı içeriklerin yayından kaldırılması talebiyle mahkemeye gidilirken, bu içerikleri üreten ve yayan sorumlular hakkında ceza davası açılması süreci başlatıldı. Kamuoyuyla paylaşılan bildiride, çocukların, yaşlıların ve engellilerin şeref ve haysiyetini korumanın devletin asli görevi olduğu hatırlatılarak, bu değerleri hedef alan hiçbir girişimin cezasız bırakılmayacağı mesajı kararlılıkla verildi.

