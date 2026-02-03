Numan Kurtulmuş, Suriye’de yaşanan gelişmelere ilişkin yaptığı değerlendirmede, birlik ve bütünlüğün hem Suriye’de hem de bölgede istikrarı sağlayacak temel unsur olduğunu vurguladı. Kurtulmuş, Suriye’nin toprak bütünlüğünü güçlendiren her adımın, Türkiye’nin “Terörsüz Türkiye” hedefini de ileriye taşıdığını belirtti.

Suriye’deki süreç yakından takip ediliyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Suriye’de yürütülen bütünleşme sürecini dikkatle izlediklerini ifade etti. Kurtulmuş, 10 Mart Mutabakatı ile 30 Ocak Anlaşması’nın hükümlerine tam bağlılığın, Suriye’ye huzur ve bölgeye kalıcı istikrar getireceğini söyledi.

“Mutabakatlara bağlılık gerçek barışın yolunu açar”

Kurtulmuş, söz konusu mutabakatlara riayet edilmesinin bölgenin önemli bir kısmını çatışma ortamından uzaklaştıracağını belirterek, verilen taahhütlerin hayata geçirilmesiyle birlikte gerçek ve sürdürülebilir barışın sağlanabileceğini kaydetti.

Şam–SDG mutabakatı için “fırsat” değerlendirmesi

Şam yönetimi ile SDG arasında varılan mutabakata da değinen Kurtulmuş, askeri ve idari alanda kademeli entegrasyonu hedefleyen bu sürecin, bölge barışı açısından önemli bir fırsat sunduğunu ifade etti. Bu bütünleşmenin, Suriye’nin devlet kapasitesini artırarak yeni bir güvenlik mimarisinin önünü açtığını dile getirdi.

“Toprak bütünlüğü ve milli egemenlik vazgeçilmez”

Suriye’nin toprak bütünlüğü ve milli egemenliğinin tartışma konusu olamayacağını vurgulayan Kurtulmuş, katılımcı bir siyasal düzen, adil temsil ve demokratik bir Suriye hedefinin bölge için güvence niteliği taşıdığını belirtti. Hiçbir kimlik, inanç ya da düşüncenin dışlanmaması gerektiğini kaydeden Kurtulmuş, tüm Suriye vatandaşlarının siyasal sistemde onurlu ve güvenli bir yere sahip olması gerektiğini ifade etti.

“Parçalanma kimseye huzur getirmez”

Kurtulmuş, parçalanma, vekalet yapılanmaları ve fiili bölünmelerin bölgeye kalıcı huzur sağlamayacağını belirterek, birlik ve dirlik içinde bir Suriye’nin Türkiye dahil tüm bölge ülkeleri için güven üretici bir rol üstleneceğini söyledi.

Terörsüz Türkiye mesajı: “Kardeşliği büyütecek”

Suriye’nin toprak ve devlet birliğinin sağlanmasının, ortak geleceğin de teminatı olacağını ifade eden Kurtulmuş, terörün sona ermesinin bölgedeki kardeşlik bağlarını güçlendireceğini vurguladı.

“Terörsüz Türkiye” hedefinin, sınırın her iki tarafında huzuru artıracağını dile getiren Kurtulmuş, bu sürecin bölgeyi içine çeken karanlık ve emperyal yapıların çözülmesine katkı sunacağını belirtti.

“Kazanan bölge halkları olacak”

Türkiye’nin kimsenin toprağında gözü olmadığını, ancak hiçbir ülkenin topraklarının bölünmesine de rıza göstermeyeceklerini ifade eden Kurtulmuş, “Suriye Suriyelilerindir” mesajını yineledi. Suriye’nin güçlü ve adalet temelinde ayağa kalkmasının, bölgedeki tüm dost ülkelerin kazancı olacağını söyledi.

Türkiye’den Suriye’nin yeniden inşasına destek mesajı

Kurtulmuş, Türkiye’nin Suriye’de birliği ve bütünleşmeyi desteklemeyi sürdüreceğini, tarafları kapsayıcı bir siyasal akla davet etmeye devam edeceklerini belirtti.

Suriye’nin yeniden inşası, kurumlarının güçlendirilmesi, sınır güvenliğinin sağlanması ve terörle mücadele başlıklarında Türkiye’nin her türlü desteği vermeye hazır olduğunu bir kez daha vurguladı.

