Küresel bir fuhuş ve şantaj şebekesi kurmakla suçlanan ve tutuklu bulunduğu cezaevinde ölü bulunan Jeffrey Epstein ile ilgili süreçte yeni bir aşamaya geçildi. ABD Adalet Bakanlığı'nın erişime açtığı kapsamlı belgeler, 'Lolita Express' olarak bilinen özel uçak ve 'Little Saint James' adasındaki faaliyetlere dair yeni kanıtları gün yüzüne çıkardı.

JEFFREY EPSTEIN KİMDİR?

1953 yılında New York Brooklyn'de doğan Jeffrey Edward Epstein, iş hayatına öğretmen olarak başladıktan sonra finans sektörüne geçiş yaparak milyarder bir yatırımcı kimliği kazandı. Kraliyet ailesi üyeleri, siyasetçiler ve ünlü iş insanlarıyla kurduğu yakın ilişkilerle tanınan Epstein, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ağı oluşturmakla suçlandı. İlk olarak 2008'de yargılanan, 2019'da ise federal insan ticareti suçlamasıyla tutuklanan Epstein, 10 Ağustos 2019'da hücresinde ölü bulundu. Suç ortağı Ghislaine Maxwell ise 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

EPSTEIN YENİ BELGELERDE HANGİ İSİMLER VAR?

Şubat 2026'da yayımlanan dosyalarda öne çıkan isimler ve iddialar şu şekilde:

Donald Trump: Belgelerde adının yüzlerce kez geçtiği, bir mağdurla vakit geçirdiğine dair e-posta kayıtlarının bulunduğu belirtildi.

Belgelerde adının yüzlerce kez geçtiği, bir mağdurla vakit geçirdiğine dair e-posta kayıtlarının bulunduğu belirtildi. Prens Andrew: 'A' imzalı e-postalar aracılığıyla Buckingham Sarayı'ndaki mahremiyetten bahsettiği ve Rus bir kadınla tanıştırılma teklifi aldığı kayıtlara geçti.

'A' imzalı e-postalar aracılığıyla Buckingham Sarayı'ndaki mahremiyetten bahsettiği ve Rus bir kadınla tanıştırılma teklifi aldığı kayıtlara geçti. Elon Musk: Epstein'ın adasına seyahat ve parti organizasyonlarına dair yazışmaların bulunduğu, ancak adaya gittiğine dair kesin kanıt olmadığı ifade edildi.

Epstein'ın adasına seyahat ve parti organizasyonlarına dair yazışmaların bulunduğu, ancak adaya gittiğine dair kesin kanıt olmadığı ifade edildi. Bill Gates: Epstein ile görüşmeleri belgelerde yer alırken, Gates söz konusu iddiaları reddetti.

Epstein ile görüşmeleri belgelerde yer alırken, Gates söz konusu iddiaları reddetti. Lord Mandelson: Epstein'dan 75 bin dolar ödeme aldığı iddia edildi.

EPSTEIN DOSYASINDAKİ TÜRKİYE VE 1999 DEPREMİ İDDİASI

Dosyadaki Türkiye bağlantıları kısmında, uçuş kayıtlarında Banu Küçükköylü ve Turabi Fırat isimleri yer aldı. Belgelerdeki en dikkat çekici iddia ise 1999 Marmara Depremi sonrasında kaybolan bazı çocukların, söz konusu suç şebekesi tarafından ABD'ye kaçırıldığına dair verilen beyanlar oldu. Mağdur avukatları, Türkiye'den kaçırılan çocukların da bu ağa dahil edildiğini öne sürdü.