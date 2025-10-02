Son Mühür - KKTC'de düzenlenen bir etkinlikte gençlerle buluşan eski milli futbolcu Mesut Özil, Real Madrid'de oynayan genç yeteneğimiz Arda Güler ile görüntülü bir sohbet gerçekleştirdi.

"WhatsApp'tan söyler misin abi''

Özil, görüşme esnasında Arda Güler’den etkinlikteki gençlere selam göndermesini istedi. Ancak Arda, "WhatsApp'tan söyler misin ne diyeceğimi abi?" diye yanıt verince salon kahkahalarla doldu. Bu anlar sosyal medyada hızla yayılarak gündem yarattı. Futbolseverler, Özil ile Arda arasındaki samimi diyalogu büyük bir ilgiyle izledi.