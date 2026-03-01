Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) için 2026 yılı takvimi resmen duyuruldu. Bu yıl Lisans, Önlisans ve Ortaöğretim olmak üzere üç farklı eğitim düzeyinde gerçekleştirilecek olan sınavlar, devlet memuru olma hayali kuran adaylar için büyük önem taşıyor. Başvuru tarihlerini kaçırmak istemeyen ve sınav hazırlıklarını buna göre planlayan adaylar, ÖSYM'nin açıkladığı tarihleri sorgulamaya devam ediyor. İşte eğitim düzeyine göre ayrılmış 2026 KPSS başvuru, sınav ve sonuç açıklama tarihleri...

KPSS LİSANS BAŞVURULARI VE SINAV TARİHLERİ 2026

Üniversite mezunlarının katılacağı KPSS Lisans oturumları için süreç Temmuz ayında başlayacak. ÖSYM takvimine göre başvurular 1-13 Temmuz 2026 tarihleri arasında alınacak. Genel Yetenek-Genel Kültür Sınavı 6 Eylül 2026 tarihinde yapılacak. Alan Bilgisi Sınavlarının ise 1. gün oturumu 12 Eylül 2026, 2. gün oturumu ise 13 Eylül 2026 tarilerinde uygulanacak. ÖSYM sınav sonuçlarını 7 Ekim'de ilan edecek.

KPSS ÖN LİSANS (2 YILLIK) SINAV TAKVİMİ

İki yıllık üniversite mezunlarını kapsayan Ön Lisans sınavı adaylar başvurularını 29 Temmuz 2026 ile 10 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapabilecek. KPSS Ön Lisans sınavı 4 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Sonuçlar 30 Ekim 2026 tarihinde erişime açılacak.

KPSS ORTAÖĞRETİM (LİSE) NE ZAMAN YAPILACAK?

Lise mezunlarının devlet memurluğu için ter dökeceği Ortaöğretim sınavı, yılın sonlarına doğru yapılacak. Başvurular 27 Ağustos ile 8 Eylül tarihleri arasında alınacak. KPSS Ortaöğretim oturumu 25 Ekim 2026 tarihinde uygulanacak. Adaylar sınav sonuçlarını 19 Kasım 2026 tarihinde öğrenebilecek.

KPSS DHBT (DİN HİZMETLERİ) TARİHLERİ

Diyanet İşleri Başkanlığı kadroları için önemli olan Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) başvuruları ise 22-30 Eylül 2026 tarihleri arasında alınacak. Sınav 1 Kasım 2026'da yapılacak. Sonuçlar ise 25 Kasım'da ilan edilecek.