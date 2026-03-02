Son Mühür- İsrail eski Başbakanı Naftali Bennett, 16 Şubat'ta Kudüs’te büyük Amerikan-Yahudi örgütlerinin başkanları için düzenlenen bir konferansta,

“Türkiye, nükleer güce sahip olan Pakistan ve Suudi Arabistan'ı kapsayan bir ittifak kurmaya çalışıyor. Erdoğan’ın amacı İsrail’i kuşatmak. Buradan uyarıyorum. Yeni İran artık Türkiye'' açıklamasıyla yeni hedeflerinin Türkiye mi olacak sorusunu gündeme getirdi.



Bennett'e tepkiler çığ gibi...



Bennett'in haddini aşan sözlerine hem ABD'den hem de Avrupa'dan tepkiler gecikmedi.

Bir dönem ABD Başkanı Donald Trump'a yakınlığıyla bilinen ABD Temsilciler Meclis üyesi Taylor Grene'nin İsrail'in eski Başbakanı Naftali Bennett'in 'Türkiye yeni İran' açıklamasına cevabı:

"Merhaba. Türkiye NATO üyesidir. Herkes uyansın!!!" oldu.



Kanka, duydun mu?



Amerikalı bağımsız araştırmacı gazetecisi Elizabeth Lane de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı etiketleyerek,

''Kanka, duydun mu? Anlaşılan sıra sende. Komşunun seni uyarmadığını söyleme'' sözleriyle Bennett'in açıklamaları karşısında duyduğu şaşkınlığı dile getirdi.



Tuncay Özkan: Bunları niyetlerinde boğmalıyız...



Bennett'in küstahlığına sessiz kalmayan isimler kervanına CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan da eklendi.

''Türkiye bütün gücüyle bu alçaklığa karşı hazırlık yapmalı. Cesaret dahi edemeyecekleri bir askeri varlığımız olmalı'' diyen Özkan,

''Bunları niyetlerinde boğmalıyız.

Konuşan terörist İsrail devletinin eski başbakanı'' hatırlatmasında bulundu.



Tayyar: Önce soytarı Rubin şimdi de Bennett...



Gazeteci yazar Şamil Tayyar,

Soytarı Michael Rubin, ‘Ankara 2036’da, Tahran 2026’daki gibi olacak mı?’ diye soruyor.

İsrail eski Başbakanı Naftali Bennett de ‘Türkiye bir tehdittir ve ikinci İran’dır’ demiş.

Benzer iddia ve yorum hayli fazla.

Türkiye NATO üyesi olduğu için böyle bir senaryo, şimdilik gerçekçi değil.

Ancak İsrail’in bölgede güçlü ve tavırlı bir ülke istemediğini, yarın şartlar değiştiğinde Türkiye’ye saldırı basıncının artabileceğini söylemek, kimseyi şaşırtmamalı.



İktidarda kim olursa olsun, nükleer kapasiteye ulaşmak, KAAN’ı üretmek, İHA’ları geliştirmek, Çelik Kubbe’yi inşa etmek, 2 bin km menzilli füzeleri üretmek isterseniz, bölgede, Afrika’da, Akdeniz’de, Ege’de kısaca her köşede boy gösterirseniz mutlaka hedef olursunuz.

Türkiye yeni oyunda ya söz sahibi olacak ya içine kapanacak.

İddiasını sürdürecekse ki sürdürmeli, bir gün İsrail’le yüzleşecektir''

O gün 2036 içinde mi olur, bilemeyiz.

Bilmeye de gerek yok.

Biz yolumuza büyüyerek ve güçlenerek devam edelim, fala onlar baksın.

Artık onlar düşünsün'' hatırlatmasında bulundu.



Gerekirse Bennett'i ortadan kaldırın...



İktidara yakın kalemlerden gazeteci İbrahim Karagül, İsrail eski Başbakanı Naftali Bennett'in

“Yeni İran artık Türkiye” sözlerini hatırlatarak,

''Türk istihbaratı, güvenlik birimleri;

Bu tür açıklama yapan, Türkiye'yi tehdit eden İsrailliler'i, bir şekilde yakalamalı. Gerekirse ortadan kaldırmalı.

Tehlikeli bir cümle, biliyorum ama onlar aynısını yapıyor'' mesajı verdi.

