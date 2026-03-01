UEFA Avrupa Ligi’ne play-off turunda veda eden Fenerbahçe, rotasını Trendyol Süper Lig’e çevirdi. Sarı-lacivertliler, ligin 24. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya geldi.

Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu’nda oynanan mücadele 2-2’lik eşitlikle sona erdi.

Dört gollü maçta kazanan çıkmadı

Karşılaşmada tempo ilk dakikalardan itibaren yüksekti. Ev sahibi ekip, Levent Mercan’ın kendi kalesine attığı golle öne geçti. Antalyaspor’un ikinci golü ise van de Streek’ten geldi.

Fenerbahçe’de Sidiki Cherif fileleri havalandırırken, Veysel Sarı’nın kendi kalesine attığı gol skora denge getirdi. Mücadelede başka gol olmayınca taraflar sahadan birer puanla ayrıldı.

Zirve yarışında kritik kayıp

Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 54’e yükseltti ancak zirve takibinde önemli bir fırsatı değerlendiremedi. Sarı-lacivertliler, haftayı lider Galatasaray’ın 4 puan gerisinde tamamladı.

Ev sahibi Antalyaspor ise puanını 24’e çıkararak alt sıralardan uzaklaşma yolunda kritik bir puan aldı.