Son Mühür- İZSU tarafından yapılan açıklamaya göre, 2 Mart 2026 Pazartesi günü İzmir genelinde birçok ilçede planlı ve arıza kaynaklı su kesintileri uygulanacak. Kesintilerden en uzun süreli etkilenecek ilçe ise Torbalı olacak.

Torbalı’da 24 saatlik planlı kesinti

İZSU'nun açıklamasına göre Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi 147. Sokak’ta mevcut içme suyu sağlayan şebeke hattında bakım ve düzenleme (deplase) çalışması yapılması zorunluluğu doğdu.

Bu kapsamda, 2 Mart 2026 Pazartesi günü saat 08.00 ile 3 Mart 2026 Salı günü saat 08.00 arasında 24 saat süreyle planlı su kesintisi uygulanacak.

Kesintiden etkilenecek mahalleler şunlar:

Ayrancılar

İnönü

Fevzi Çakmak

Türkmenköy

İZSU, arızaların giderilmesinin ardından depo seviyeleri ve isale hatlarındaki basıncın istenilen düzeye ulaşmasının zaman alabileceğini, kullanım yoğunluğuna bağlı olarak suyun hanelere ve iş yerlerine ulaşmasında gecikmeler yaşanabileceğini bildirdi.

İlçe ilçe kesinti programı

Buca

Çamlıkule Mahallesi’nde 02.03.2026 tarihinde saat 10.39 ile 11.39 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi yaşanacak. Kesintinin nedeni 290/9 Sokak içerisinde meydana gelen ana boru arızası olarak açıklandı.

Güzelbahçe

Yelki Mahallesi’nde 07.00 ile 10.00 saatleri arasında yaklaşık 3 saatlik kesinti uygulanacak. Nedeni ana boru arızası.

Karabağlar

Ali Fuat Cebesoy, Esenlik, Refet Bele ve Tahsin Yazıcı mahallelerinde 10.40 ile 13.40 saatleri arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacak. 9500 Sokak No:7 önünde meydana gelen arıza nedeniyle kesinti uygulanacağı belirtildi.

Kiraz

Cumhuriyet Mahallesi’nde 09.16 ile 18.00 saatleri arasında yaklaşık 9 saat kesinti yaşanacak. Yağmursuyu imalatı yapan müteahhit ekiplerin çalışması sırasında ana boru hattında oluşan sorun nedeniyle su verilemeyecek.

Menderes

Barbaros, Cüneytbey, Dereköy, Gazipaşa, Gölcükler, Kasımpaşa, Kemalpaşa ve Mithatpaşa mahallelerinde 10.00 ile 17.00 saatleri arasında yaklaşık 7 saat kesinti öngörülüyor. Gediz kaynaklı planlı elektrik kesintisi nedeniyle basınç düşüklüğü yaşanabileceği ifade edildi.

Menemen

Gazi ve İstiklal mahallelerinde 09.41 ile 16.00 saatleri arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi uygulanacak. Nedeni pompa arızası.

Seferihisar

Atatürk Mahallesi’nde 10.34 ile 15.34 saatleri arasında yaklaşık 5 saat kesinti yapılacak.

Düzce, Turgut ve Ulamış mahallelerinde ise 08.30 ile 17.00 saatleri arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi yaşanacak. Elektrik arızası nedeniyle bölgede basınç düşüklüğü oluştuğu bildirildi.

Urla

Camiatik Mahallesi’nde 09.00 ile 16.00 saatleri arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi uygulanacak. Kesintinin bağlantı çalışmasından kaynaklandığı belirtildi.

Çiğli

Ataşehir ve Yeni Mahalle’de 10.26 ile 11.26 saatleri arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi yaşanacak. 8032 Sokak No:39 önünde branşman arızası nedeniyle sayaç kapatıldığı açıklandı.

Ödemiş

Emmioğlu ve Umurbey mahallelerinde 09.09 ile 17.00 saatleri arasında yaklaşık 8 saat kesinti uygulanacak. Emmioğlu Mahallesi Mercan Sokak’ta ana boru bağlantı çalışması yürütüldüğü bildirildi.

Karadoğan ve Seyrekli mahallelerinde ise 09.00 ile 15.55 saatleri arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi yaşanacak. GDZ EDAŞ kaynaklı elektrik arızasının kesintiye neden olduğu ifade edildi.