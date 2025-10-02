Son Mühür - Azerbaycan temsilcisi Karabağ, Tofiq Bahramov Republican Stadı’nda Danimarka’nın Kopenhag takımını konuk etti. Maçta 28. dakikada Abdellah Zoubir ve 83. dakikada Emmanuel Addai’nin golleriyle 2-0’lık skor elde eden Karabağ, karşılaşmayı galip tamamladı. Bu galibiyetle Karabağ, lig aşaması sıralamasında 6. sıraya yükselirken, 28. sıradaki Kopenhag ise 1 puanda kaldı.

PSG galip geldi

Gecenin diğer önemli karşılaşmasında Paris Saint-Germain, deplasmanda Barcelona ile karşılaştı. Lluis Companys Olimpiyat Stadı’nda oynanan maçta ev sahibi Barcelona, 19. dakikada Ferran Torres’in golüyle 1-0 öne geçti. Ancak Fransız ekibi, 38. dakikada Senny Mayulu’nun golüyle eşitliği sağladı ve maçın son anlarında, 90. dakikada Gonçalo Ramos’un attığı golle 2-1 galip geldi. Bu sonuçla Paris Saint-Germain puanını 6’ya çıkararak 3. sıraya yükselirken, Barcelona 3 puanda kalarak 16. sıraya geriledi. Oynanan karşılaşmalarda elde edilen sonuçlar ise şöyle oldu: Union Saint-Gilloise-Newcastle United: 0-4

Karabağ-Kopenhag: 2-0

Arsenal-Olympiakos: 2-0

Bayer Leverkusen-PSV: 1-1

Villareal-Juventus: 2-2

Napoli-Sporting: 2-1

Monaco-Manchester City: 2-2

Borussia Dortmund-Athletic Bilbao: 4-1

Barcelona-Paris Saint-Germain: 1-2