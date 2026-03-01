Son Mühür- Dünya üzerinde milyonlarca taraftarın soluk soluğa takip ettiği futbol bundan böyle çok daha hızlı oynanacak gibi görünüyor.

Galler'de düzenlenen Uluslararası Futbol Birliği Kurulu genel kurul toplantısında devrim niteliğine kararlar alındı.

IFAB, 2026 FIFA Dünya Kupası'ndan itibaren uygulanacak şekilde futbolda zaman geçirmeye yönelik önlemlerle ilgili kararları onadı.



Yeşil sahalarda neler değişecek?



IFAB Genel Kurulu'nda alınan kararlara göre şu değişiklikler uygulamaya girecek...

- Karara göre hakemler, tempo kesintilerini azaltmak adına kale vuruşları ve taç atışları için 5 saniyelik geri sayım yapacak.

- Taç atışı, zamanında kullanılmadığı takdirde rakip takıma geçecek.



- Gecikmeli yapılan kale vuruşlarında ise rakip takım korner kazanacak.

Oyuncu değişikliği 10 saniye içinde yapılacak.

- Bu süre aşılırsa oyuna girecek futbolcu, maç durana kadar en az bir dakika bekleyecek ve takımı bir kişi eksik oynayacak.

- Sakatlanarak maçın durmasına neden olan ve kenara gelen oyuncu ise sahaya dönmeden önce bir dakika beklemek zorunda kalacak.

- Ayrıca hatalı korner ve ikinci sarı kartlarda video yardımcı hakem (VAR) devreye girebilecek.