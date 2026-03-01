Son Mühür- Dünya basketbolunun vitrini olan NBA'de bu sezonun şampiyonluk iddiasıyla yola çıkan iki ekibin kapışmasında gülen taraf Miami Heat oldu.

All Star sonrası eski formunu yakalamakta zorlandığı görülen Alperen Şengün 35 dakika forma giydiği karşılaşmayı 13 sayı, 6 ribaund, 3 asist ve 2 top çalmayla oynadı.



Durant'ın 32 sayısı yetmedi...



Houston'un en büyük kozu olan Kevin Durant 32 sayı, 5 ribaund, 8 asist ve 1 top çalmayla başarılı bir performans sergilemesine rağmen takımın yenilgisini önleyemedi.

Konuk Houston'da Amen Thompson 20 sayı, Reed Sheppard ise 14 sayıyla oynadı.



Bam Adebayo farkıyla...



Baştan sona önde götürdüğü karşılaşmayı 115-105'lik skorla kazanan Miami'de Bam Adebayo 24 sayı ve 11 ribaund, Pella Larson 20 sayı, 4 ribaund, 4 asistle galibiyette öne çıkan isimler oldu.

Bu sezonki 22'inci mağlubiyetini alan Houston Batı Konferansı'nda Oklahoma Thunder ve San Antonio Spurs'un ardından üçüncü sırada bulunuyor.

32'inci galibiyetine uzanan Miami Heat Doğu Konferansı'nda sekizinci sıraya yükseldi.