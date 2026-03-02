Son Mühür - Son yıllarda akıllı telefon kullanımının artması, dolandırıcıların da odağını bu alana çevirmesine yol açtı. Milyonlarca kişi tarafından kullanılan mobil uygulamalar günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline gelirken, tüm uyarılara rağmen bu uygulamalara zararlı yazılımlar sızdırılmaya devam ediyor. Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 20 ülkede yaygın olarak kullanılan 11 uygulamanın, kullanıcıların bilgisi olmadan “uygulama içi satın alma” işlemi gerçekleştirdiği tespit edildi. Bu durum, mobil güvenliğe ilişkin endişeleri yeniden gündeme taşıdı.

Söz konusu uygulamalar genellikle masum bir QR kod okuyucu, PDF görüntüleyici ya da sistem hızlandırıcı gibi görünse de arka planda kredi kartı bilgilerini ele geçirebiliyor veya kullanıcıları farkında olmadan premium servislere abone edebiliyor.

2025 ve 2026 raporlarına göre riskli olduğu belirlenen ve cihazlardan derhal kaldırılması tavsiye edilen bazı kritik uygulamalar ile kategoriler şöyle sıralanıyor: