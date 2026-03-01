Son Mühür- Dünyanın dört bir yanındaki basketbol tutkunlarının heyecanla takip ettiği NBA'de heyecan dört maçla devam etti.

Bu sezonun iki iddialı ekibinin kapışmasında gülen taraf konuk Los Angeles Lakers oldu.

Stephen Curry'den yoksun olarak sahaya çıkan ev sahibi Golden State Warrıors, Lakers'ın yılsızlarına bir türlü çare bulamayınca sahadan 129-101'lik skorla mağlup ayrılmaktan kurtulamadı.

LeBron James formunda...



Lakers'da NBA'in yaşayan efsanesi LeBron James 22 sayı, 7 ribaund, 9 asist, Luka Doncic 26 sayı, 6 ribaund, 8 asist ve bu sezonun parlayan yıldızları arasında yer alan Austın Reaves 18 sayı, 1 ribaund ve 3 asistle galibiyette kilit rol oynayan isimler oldu.

Ev sahibi Warrıors'da Gui Santos 14, Draymınd Green 7, Al Horford 8 sayıyla beklentilerin çok uzağında kaldı.

Batı Konferansı'nda Lakers altıncı, Warrıors ise sekizinci sırada yer alıyor.

NBA'de gecenin sonuçları...



Golden State- Lakers: 101-129

Wizard- Raptors: 125-134

Jazz-Pelicans: 105-115

Heat- Rockets: 115-105