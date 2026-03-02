Son Mühür - ABD ile İran arasında günlerdir süren gerilim ve Cenevre’de yürütülen diplomasi trafiği, cumartesi sabahı İsrail’in İran’a yönelik saldırısıyla yeni bir boyuta taşındı. Saldırıların ardından İran da bölgedeki ABD üslerini hedef aldığını duyurdu. Karşılıklı operasyonların üçüncü gününde Lübnan’daki Hizbullah da çatışmalara dahil olarak İsrail’e saldırı düzenledi. İsrail ordusu ise Beyrut’u hedef aldığını açıkladı. İsrail ordusu, Lübnan’a yönelik kara harekâtı seçeneğinin değerlendirildiğini bildirirken, “Hizbullah lideri ortadan kaldırılmalı” ifadelerini kullandı.

555'e yükseldi

Tüm dünya bölgedeki gelişmeleri yakından izlerken, İran Kızılayı saldırıların başladığı günden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 555’e yükseldiğini duyurdu. Açıklamada, saldırıların farklı bölgelerde etkili olduğu, sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesinin sürdüğü belirtildi. Çok sayıda yaralının hastanelere sevk edildiği ve durumun ciddiyetini koruduğu ifade edildi.

Savaşta son durum

Reuters’a konuşan bir İsrailli askeri yetkili, İsrail’in Lübnan’a yönelik işgal seçeneği dahil tüm alternatifleri değerlendirdiğini söyledi. Lübnan’daki Hizbullah, İran’ın dini lideri Ali Hamaney’in öldürülmesinin ardından İsrail’e saldırı başlatmıştı. İsrail ordusu ise buna karşılık Lübnan genelinde Hizbullah’a ait hedefleri vurduklarını duyurmuştu.

Suudi Arabistan'a saldırı

İran’ın insansız hava araçlarıyla Suudi petrol şirketi Saudi Aramco’ya ait Ras Tanura Rafinerisi’ni hedef aldığı açıklandı. Suudi Arabistan’ın doğu kıyısında, Basra Körfezi’nde bulunan Ras Tanura Rafinerisi’nin ülkenin başlıca petrol tesislerinden biri olduğu belirtilirken, saldırının ardından tesiste yangın çıktığı bildirildi.

ABD uçakları düşürüldü

Kuveyt Savunma Bakanlığı, Kuveyt’te birkaç ABD savaş uçağının düştüğünü açıkladı. Açıklamada tüm mürettebat üyelerinin durumunun stabil olduğu belirtilirken, uçakların düşüş nedenine ilişkin ayrıntıların henüz paylaşılmadığı bildirildi.

Çin'den çağrı geldi

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirterek tüm taraflara askeri operasyonları durdurma çağrısında bulundu. Açıklamada çatışmaların yayılma riskinden endişe duyulduğu vurgulanırken, İran’ın dini lideri Ali Hamaney’in öldürülmesine ilişkin olarak da “uluslararası ilişkilerde güç kullanımına karşıyız” ifadelerine yer verildi.