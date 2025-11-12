Sağlık Bakanlığı, hasta güvenliği, hasta hakları ve kamu sağlığının korunmasını merkeze alan yeni bir adım attı. Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmelik değişikliği ile "Sağlık Hizmetlerinde Tanıtım ve Bilgilendirme" faaliyetlerine dair standartlar bütünüyle yeniden düzenlendi. Yeni Yönetmelik; özel sağlık kuruluşlarından, sağlık meslek mensuplarına, uluslararası sağlık turizmi acentelerinden aracı kuruluşlara kadar sektörün geniş bir yelpazesini kapsayarak, tanıtım ve bilgilendirme ortamının daha şeffaf, güvenli ve denetlenebilir bir zemine oturmasını hedefliyor.

Uluslararası tanıtımda Türkiye'nin rekabet gücü artırılıyor

Yeni düzenleme, Türkiye’nin sağlık turizmi alanındaki küresel konumunu güçlendirmeye yönelik özel hükümler içeriyor. Özellikle yurt dışından ülkeye gelecek hastaların doğru ve güvenilir bilgiye erişimi amaçlanıyor. Bu kapsamda, uluslararası tanıtım faaliyetleri için ayrı bir dijital platform üzerinden yürütülmek şartıyla, Türkçe dışındaki resmî dillerde sponsorlu tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri yapılabileceği belirtildi. Bu esneklik sayesinde, Türkiye'nin uluslararası pazardaki rekabet gücü artırılacak. Ancak, bu faaliyetlerde dahi Türkiye’de uygulama izni bulunmayan tıbbi işlemlerin ve tedavi yöntemlerinin tanıtımına izin verilmeyecek, böylece hasta güvenliği en üst düzeyde tutulacak.

Sosyal medya kullanımına katı kurallar geldi: Yanıltıcı görsellere yasak

Yönetmelik, sağlık tesislerinin ve hekimlerin sosyal medya ile dijital platformlardaki faaliyetlerini de sıkı kurallara bağladı. Artık Türkiye’deki hekimler ve sağlık tesisleri, bu platformlarda yalnızca "bilgilendirme" amaçlı paylaşımlar yapabilecek. Sayfalarda, ürün veya hizmetlerin doğrudan tanıtımını içeren ücretli veya sponsorlu içerik paylaşımlarına yer verilemeyecek.

Tanıtım görsellerinde özellikle estetik ve cerrahi işlemlerle ilgili yanıltıcı uygulamaların önüne geçiliyor. Düzenlemeye göre, makyajlanmış fotoğraflar veya algıyı çarpıtacak görseller kullanılamayacak. Bir işlemin öncesi ve sonrası görselleri paylaşılırken, fotoğrafların aynı teknik şartlarda ve ortamda görüntülenmesi ile tarihlerinin açıkça belirtilmesi zorunlu kılındı.

Hasta yorumları ve onay şartı

Etik sınırları koruma altına alan Yönetmelik, hasta rızasını esas alıyor. Hasta görsellerinin kullanımı için hastanın yazılı veya elektronik onayı şart koşulurken, bu kullanımın Hasta Hakları Yönetmeliği’ne tam uyumlu olması gerekiyor. Ayrıca, hasta yorumları, memnuniyet ifadeleri veya teşekkür mesajları gibi dolaylı yoldan tanıtım algısı oluşturabilecek içerikler üzerinden reklam yapılması da tamamen yasaklandı.