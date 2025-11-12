Gürcistan sınırları içinde düşen Türk Hava Kuvvetleri’ne ait C-130 tipi kargo uçağında bulunan 20 askerden biri olan Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok (32) şehit olmuştu.

Kazanın ardından Altıok’un Samsun’un Tekkeköy ilçesi Selyeri Mahallesi’ndeki baba evine acı haber ulaştırıldı.

Baba ocağına Türk bayrağı asıldı

Askeri yetkililer, şehidin ailesine kara haberi sağlık ekipleri eşliğinde verdi. Haberin ardından baba ocağına Türk bayrağı asıldı, mahallede ise derin bir üzüntü yaşandı.

Ailesi Kayseri’de hamile eşiyleydi

Şehit Emre Altıok’un anne ve babasının, olay sırasında Kayseri’de yaşayan hamile gelinlerinin yanında oldukları öğrenildi.

Acı haber, Samsun’da bulunan 102 yaşındaki dedesi Satılmış Altıok’a ulaştırıldı. Mahalle halkı, şehidin baba evine akın ederek aileye taziye dileklerinde bulundu.

İkinci çocuğunu kucağına alamadan şehit düştü

Evli ve bir çocuk babası olan Şehit Emre Altıok’un eşi, ikinci çocuklarına hamileydi. Yakınları, Altıok’un doğum heyecanı içinde olduğunu, ancak bu mutluluğu yaşayamadığını belirtti. Tekkeköy’de büyük üzüntüye neden olan şehadet haberi sonrası mahalleye Türk bayrakları asıldı.

Cenaze programı netleşecek

Şehit Emre Altıok’un naaşının Gürcistan’daki işlemlerin tamamlanmasının ardından Türkiye’ye getirileceği ve Samsun’da düzenlenecek askeri törenle toprağa verileceği öğrenildi.