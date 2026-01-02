Olay, 31 Aralık akşamı Niyazi Mahallesi’nde meydana geldi. Taraflar arasında sosyal medya üzerinden başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

İddiaya göre Beyza Erçel, yanında bulunan bıçakla Senanur Doğan ve I.D.’ye saldırdı. Aldıkları bıçak darbeleriyle ağır yaralanan iki genç kadın yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Senanur kurtarılamadı

Ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Senanur Doğan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Genç kızın cenazesi, yapılan otopsinin ardından Malatya Şehir Mezarlığı’nda toprağa verildi. Bıçaklı saldırıda yaralanan I.D.’nin ise hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Senanur arkadaşı için olay yerine gitmiş

Soruşturma kapsamında ortaya çıkan bilgilere göre, Senanur Doğan’ın olay yerine arkadaşı I.D.’ye destek olmak amacıyla gittiği belirtildi.

Sosyal medyada başlayan tartışmanın yüz yüze gelinmesiyle birlikte kısa sürede kontrolden çıktığı ifade edildi.

Beyza Erçel tutuklandı

Olayın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Beyza Erçel, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturma sürüyor

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü, sosyal medyada başlayan tartışmanın nasıl bu noktaya geldiğinin tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.