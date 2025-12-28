Ankara'da kamu düzenini bozmaya yönelik faaliyet yürüten, silah ve uyuşturucu ticaretiyle haksız kazanç sağlayan bir suç organizasyonuna yönelik dev bir operasyon gerçekleştirildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen titiz çalışmalar sonucunda, şehrin huzuruna kasteden yapılanmaya karşı düğmeye basıldı. Özel Harekat birimlerinin de destek verdiği kapsamlı baskınlarda, suç ağının kilit isimleri dahil olmak üzere çok sayıda şüpheli adalete teslim edildi.

Gasp büro ekiplerinden titiz takip ve derinlemesine inceleme

Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesindeki Gasp Büro ekipleri, silah ticareti, ateşli silahla yaralama, tehdit ve uyuşturucu madde dağıtımı gibi suçlara odaklanan örgütü uzun süre mercek altına aldı. Vatandaşlardan gelen ihbarları büyük bir gizlilikle değerlendiren emniyet güçleri, soruşturmayı derinleştirerek şebekenin çalışma yöntemlerini deşifre etti. Yapılan teknik ve fiziki takipler sırasında, suç örgütü üyelerinin güvenlik birimlerine yakalanmamak adına kullandıkları araçların plakalarını düzenli olarak değiştirdikleri ve bu sayede izlerini kaybettirmeye çalıştıkları saptandı.

Örgüt lideri ve 15 şüpheli eş zamanlı baskınlarla yakalandı

Elde edilen delillerin ardından operasyon için en uygun anı bekleyen Ankara Polisi, Özel Harekat timlerinin katılımıyla önceden belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonun en dikkat çeken başarısı ise hakkında çok sayıda suç kaydı bulunan ve uzun süredir her yerde aranan örgüt elebaşı A.A.'nın kıskıvrak yakalanması oldu. Lider kadrosuyla birlikte toplamda 16 kişinin gözaltına alındığı operasyonda, şüphelilerin gizlendikleri yerlerde yapılan aramalarda çok sayıda ruhsatsız silah ve piyasaya sürülmeye hazır uyuşturucu madde ele geçirildi.

Suç unsurları ele geçirildi, şüpheliler adliye yolunda

Operasyon kapsamında baskın yapılan mekanlar didik didik aranırken, örgütün suç faaliyetlerinde kullandığı cephanelik ve uyuşturucu stokları emniyet envanterine geçirildi. Emniyetteki sorgu ve işlemleri tamamlanan şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında adli makamlara sevk edildi. Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmanın, örgütün bağlantılarını tamamen ortaya çıkarmak amacıyla çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi.