Son Mühür- İzmir siyasetinin tecrübeli ismi avukat Cihan Türsen, özellikle son dönemde yaygınlaşan yeni bir avukatlık türüne dikkat çekti.

Toplumun hassas olduğu konularda paylaşımlarda bulunup gelen tepkilerden maddi çıkar elde edildiğine işaret eden Türsen,

''Bir kısım avukatlar, siyasiler, sporcular, hakemler, sanatçılar gibi, internette hakaret ve sövme tepkileriyle yoğun olarak karşılaşanlara, ortak paylaşım, prim hatta yıllık peşin !!! para teklif ediyor. Söz konusu kişiler gelen mesajlardan çok etkilenmeseler, hatta ilgilenmeseler bile, yine bu avukatlar sistemden onlara gelenleri takip ediyor.



70 bin TL'ye kadar çıkabilir...



Önce savcılık, ceza davası ile, avukatlık ücreti (günümüzde 30.000 TL) sonrasında manevi tazminat ( daha sembolik 6.000-10.000 TL) ve avukatlık ücreti (günümüzde 30.000 TL) ücret talepli davalar açıyor. İnternet paylaşımlarına dikkat edin, ettirin.'' çağrısında bulundu.