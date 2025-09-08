Son Mühür- İzmir Balçova'da polis karakoluna düzenlenen ve iki polisin şehit olduğu saldırıyla ilgili açıklama yapan CHP İzmir milletvekili Ümit Özlale, “Asıl sorgulanması gereken gerçek, 16 yaşındaki bir çocuğun pompalı tüfekle böyle bir saldırıyı nasıl yapabildiğidir” dedi.

Sabah saatlerinde Balçova ilçesi Çetin Emeç Mahallesi’ndeki Salih İşgören Polis Merkezi Amirliği’nde iddiaya göre, 16 yaşındaki E.B., uzun namlulu silahla ateş açtı. İhbar üzerine merkeze sağlık ekipleri sevk edildi. Saldırıda 1. Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ve polis memuru Hasan Akın şehit oldu. Ağır yaralanan polis memuru Ömer Amilağ ve hafif yaralanan polis memuru Murat Dağlı ise Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekiplerinin, 16 yaşındaki saldırganı etkisiz hale getirdiği bildirilirken, olayla ilgili iki Cumhuriyet başsavcıvekili ve altı Cumhuriyet savcısı görevlendirildi.

Yerlikaya’dan açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya saldırıyla ilgili sosyal medya hesabından şu bilgilendirmede bulundu:

“Milletimizin başı sağ olsun. İzmir Balçova Salih İşgören Polis Merkezi’ne yönelik silahlı saldırı gerçekleştirilmiştir. Bu menfur saldırı sonrası maalesef 1. Sınıf Emniyet Müdürümüz Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ile Polis Memurumuz Hasan Akın şehit olmuş, Polis Memurumuz Ömer Amilağ ağır olmak üzere Polis Memurumuz Murat Dağlı hafif yaralanmıştır. Kahraman şehitlerimize Allah’tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Olayın şüphelisi 16 yaşındaki E.B. yakalanmıştır. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır.”

Vali Elban: Katli zanlısı bu sokakta oturan bir kişi

İzmir Valisi Süleyman Elban, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, saldırganın kullandığı pompalı tüfeğin babasına ait olduğunu ve 10 yıl önce satın alındığını belirtti.

Saldırgan yaralı olarak ele geçirildiğini ve Alsancak Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğünü aktaran Elban, Çok üzgünüz. Polis teşkilatımızın ve milletimizin başı sağ olsun. Yaralı kardeşlerimize de Rabbimden acil şifalar diliyorum. Olayı çok yönlü olarak araştırıyoruz. Henüz olayla ilgili tüm yönleriyle araştırma devam ediyor. Tam olarak netleştirdiğimizde sizlere detaylı bilgi de vereceğiz. Olayı gerçekleştiren katil zanlısı 16 yaşında. Bu sokakta oturan bir kişi ve şu ana kadar da bir suç kaydı ya da daha önce bir suç nedeniyle gözaltına alınmışlığı da yok” dedi.

CHP’li Özlale: 16 yaşındaki bir çocuk nasıl bu saldırıyı yapabildi

Saldırıyla Türkiye’yi sarsarken, siyasilerden de başsağlığı mesajları art arda geldi. CHP İzmir milletvekili Ümit Özlale, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şehitlere Allah’tan rahmet, acılı ailelerine sabır ve yaralı polisler için şifa diledi.

“Acımız tarifsiz” diyen Özlale, “Ama unutulmamalı ki sorgulanması gereken bir başka gerçek, 16 yaşındaki bir çocuğun pompalı tüfekle böyle bir saldırıyı nasıl yapabildiğidir” ifadelerini kullandı.

Özlale’nin paylaşımı şöyle:

“İzmir Balçova’daki Salih İşgören Polis Merkezi’ne yapılan silahlı saldırıda emniyet müdürü Muhsin Aydemir ve polis memuru Hasan Akın şehit düştü, polis memuru Ömer Amila ise ağır yaralı. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, acılı ailelerine sabırlar, yaralımıza acil şifa diliyorum. Acımız tarifsiz. Ama unutulmamalı ki sorgulanması gereken bir başka gerçek, 16 yaşındaki bir çocuğun pompalı tüfekle böyle bir saldırıyı nasıl yapabildiğidir.”