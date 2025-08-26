Memorial Bodrum Hastanesi Psikoloji Bölümü’nden Uzm. Psk. Semiha Alparslan, tatil dönüşünde bazı bireylerde “tatil dönüşü sendromu” görüldüğünü belirtti.

Uzun süredir beklenen tatillerin ardından iş ve okul rutinine dönmenin zorlayıcı olabileceğini ifade eden Alparslan, şu bilgileri verdi:

“Tatil sırasında dinlenmenin yanı sıra bolca keyif alınır, beyin sürekli yeni uyaranlarla karşılaşır. Ancak dönüşte bekleyen işler, yığılmış sorumluluklar, erken kalkma zorunluluğu veya trafikte geçirilen zaman kişide bıkkınlık ve isteksizlik yaratabilir.

Bu süreçte ‘tatilden döndüm, artık hayat yine aynı sıradanlığa girdi’ düşüncesi depresif bir ruh haline zemin hazırlayabilir.”

Sosyal medya depresyonu tetikleyebilir

Alparslan, sosyal medya paylaşımlarının da bu dönemde ruh sağlığını olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekti.

Tatil yapma imkanı bulan kişilerin mutluluk dolu paylaşımlarının, tatile gidemeyen bireylerde yetersizlik ve eksiklik duygularını artırabileceğini söyledi.

“Sosyal medyada yalnızca en mutlu anların paylaşıldığını unutmamak gerekir. Bu paylaşımların gerçek yaşamın tamamını yansıtmadığını bilmek önemlidir.”

Tatil kaçış değil, sadece mola

Yaz aylarında da depresyonun görülebileceğini vurgulayan uzman, tatilden beklentilerin gerçekçi tutulması gerektiğini söyledi.

Tatilin tüm sorunların çözümü olmadığını ifade eden Alparslan, “Tatil sadece kısa süreli bir mola olarak görülmeli. Tatilden hemen sonra yoğun işlere girmek yerine bir-iki gün adaptasyon süresi tanımak faydalı olur” dedi.

Serotonin ve melatonin için güneşe çıkın

Alparslan, depresyon üzerinde etkili olan serotonin ve melatonin hormonlarının mevsimlere göre değiştiğini hatırlatarak yaz aylarında güneşe çıkmanın önemini vurguladı.

Düzenli uyku, dengeli beslenme, fiziksel aktivite ve küçük molalar vermenin ruh sağlığı üzerinde olumlu etkileri olduğunu belirtti.

“Her mevsimin ruh halimiz üzerinde farklı etkileri olsa da yaz depresyonunu önlemenin en etkili yollarından biri dengeli bir rutin oluşturmaktır.”