Son Mühür- Kamhi, 19 yıl önce yaşadığı olayı ilk kez paylaştı. Açıklamasında, henüz 19 yaşındayken Büyükhanlı ile birlikte olduğu dönemde şiddete uğradığını belirtti. Kamhi, “Evet belki de tam zamanı. Herkes eteğindeki taşları dökerken ya arada kaynayacak ya da ciklet olacak ama hadi benden çıksın” sözleriyle başladığı açıklamasında, ilişki sürecinde öğrendiği uyuşturucu bağımlılığı nedeniyle ayrıldığını aktardı.

“Boğazımı sıkıp öldürmeye çalıştı”

Lara Kamhi, ayrılık sonrası ikinci bir şans verdiği Büyükhanlı’nın kendisine saatler süren şiddet uyguladığını iddia etti. Olayı şu sözlerle anlattı:

“Bir gün birlikte çalıştığım kişi bana mesaj atıyor. Mesajı önce o görüyor, telefonu kafama fırlatıyor, ardından annemi arattırıyor. Telefonumu kırıp kapıları kilitliyor ve dört saat boyunca şiddet uyguluyor. Defalarca boğazımı sıkıp öldürmeye çalıştı. Sonuç; deforme bir yüz, kırık kol, beyin travması ve çıkık çene.”

“Ailem olay büyümesin diye şikayet ettirmedi”

Kamhi, yaşadıklarının ardından dönemin basınında çarpıtılmış haberlerle hedef haline getirildiğini ve ailesinin olayın büyümemesi için şikayetçi olmasına izin vermediğini söyledi. Açıklamasında, “Konu bir daha açılmadı. Bugün bu cezasızlık sonucu o kişi hala göz önünde, alkış alan bir ‘örnek insan’ olarak kabul görüyor. En acısı ise bu olanları herkesin bilmesiydi” ifadelerini kullandı.

“Daha fazlasını anlatmaya gücüm yok”

Kamhi, açıklamasının sonunda yaşadıklarının devamının da olduğunu ancak şu an için paylaşmaya güç bulamadığını belirtti. “Sonrası daha da beter ama o kadarını anlatmaya bugün gücüm yok. Söz konusu kişinin adını dahi ağzıma almıyorum” sözleriyle paylaşımını sonlandırdı.