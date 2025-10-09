Efeler ilçesinde son dönemde sosyal medya üzerinden yapılan silah içerikli paylaşımlar, emniyet birimlerinin dikkatini çekti. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan paylaşımları inceleyerek kimlikleri tespit etti. Tespitlerin ardından Cumhuriyet savcısının talimatıyla çalışma başlatıldı.

Beş adrese eş zamanlı baskın

Ekipler, belirlenen adreslere 6136 sayılı Kanun kapsamında eş zamanlı operasyon düzenledi. Efeler’in farklı mahallelerinde gerçekleştirilen baskınlarda geniş güvenlik önlemleri alınırken, çok sayıda ekip operasyonlara katıldı.

Silah ve mühimmat bulundu

Evlerde yapılan aramalarda 2 adet otomatik ruhsatsız tüfek, 2 adet ruhsatsız tabanca, 51 adet mermi, 2 adet bıçak ve 1 muşta ele geçirildi. Ele geçirilen silahlara el konulurken, olayla bağlantılı oldukları belirlenen M.E., G.E., K.E., Z.E., M.İ. ve S.K. gözaltına alındı.

Adli süreç başlatıldı

Şüpheliler hakkında “6136 sayılı Kanuna muhalefet” suçundan işlem başlatıldı. Zanlıların emniyetteki sorgularının ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

Emniyetten toplumsal duyarlılık çağrısı

Yetkililer, sosyal medyada suç unsuru taşıyan paylaşımların yalnızca paylaşan kişileri değil, toplum güvenliğini de tehlikeye attığını vurguladı. Emniyet birimleri, vatandaşlara bu tür içeriklerin paylaşılmaması yönünde uyarıda bulunarak, suç teşkil eden durumların güvenlik güçlerine bildirilmesi çağrısında bulundu.