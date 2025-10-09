Aydın’ın Köşk ilçesinde Nilgün Akçay ve kızı Nilüfer Akçay, kadınların özel günlerde ve davetlerde yaşadığı zorluklara çözüm sunmak amacıyla ilçede “Nilüfer Davet ve Ağırlama Evi”ni hayata geçirdi. Sadece Köşk sakinlerine değil, çevre ilçelerden gelen kadınlara da hizmet veren mekan, kısa sürede dikkat çekti.

Misafirperverlik kültürüne pratik çözüm

Nilgün Akçay, Anadolu insanının misafirperverliğe büyük önem verdiğini ancak ekonomik ve sosyal değişimlerin bu geleneği zorlaştırdığını vurguladı. “Kadınların evlerinde misafir ağırlaması artık eskisi kadar kolay değil. Biz de bu soruna çözüm bulmak için kızımla birlikte bir adım attık” dedi.

Özel günler için yeni adres

Köşk Devlet Hastanesi’nin arkasında açılan mekan, doğum günü, nişan, söz gibi özel günler için kadınların tercih ettiği bir merkez haline geldi. Nilgün Akçay, “Eskiden sadece şehir merkezlerinde görülen evlerde kalabalık misafir ağırlama sıkıntısı artık köy ve küçük ilçelerde de yaşanıyor. Bu nedenle girişimimizi tüm kadınlara açtık” ifadelerini kullandı.

Kadınların yükünü hafifleten hizmet

Nilüfer Akçay, çalışan ve çocuklu kadınların özel gün hazırlıklarının artık ciddi bir yük haline geldiğine dikkat çekti. “Gün boyu işte olan kadınların akşam misafir ağırlamak için enerji bulması zor. Biz buradayız; kadınlar davetlerini planlıyor, ağırlama kısmını biz üstleniyoruz” dedi.

Çevre ilçelerden de talep var

Açılışın ardından mekan, yalnızca Köşk ilçesinden değil, çevre ilçelerden de yoğun talep almaya başladı. Nilgün ve Nilüfer Akçay, kadınların misafirlerini gönül rahatlığıyla ağırlayabilmesi için hizmet vermeye devam ettiklerini belirtti.