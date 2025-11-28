Manisa’nın Turgutlu ilçesinde MASKİ’ye ait yağmur suyu mazgallarının çalındığına ilişkin sosyal medya paylaşımları üzerine emniyet birimleri inceleme başlattı. Bir vatandaşın olay anını kayda alarak paylaşması, soruşturmanın hızlanmasını sağladı.

Şüpheliler kısa sürede yakalandı

Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yapılan saha çalışmaları ve kamera incelemeleri sonucunda hırsızlıkla bağlantılı iki şüpheliyi tespit etti. Şüpheliler, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Çalınan mazgallar ele geçirildi

Hırsızlık olayında çalındığı belirlenen yağmur suyu mazgalları ekipler tarafından bulunarak muhafaza altına alındı. Olayla ilgili deliller emniyet birimlerince kayıt altına alındı.

Adli süreç başlatıldı

Gözaltına alınan iki şüpheli hakkında adli işlemler başlatıldığı, şahısların işlemlerinin ardından ilgili makamlara sevk edileceği öğrenildi.