Sarıgöl Şehit Esin Akay İlkokulu’nda, Şehit Esin Akay’ın şehadetinin yıl dönümü dolayısıyla anma programı gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında öğrencilere ve velilere tavuklu pilav ile ayran ikram edildi.

Kabri başında dualar edildi

Okuldaki programın ardından okul müdürü, öğretmenler ve öğrenciler, şehidin Emcelli Mahallesi’ndeki mezarını ziyaret etti. Ziyarette kabre çiçekler bırakıldı, dualar okundu. Öğretmenler Günü dolayısıyla daha önce hediye edilen fidanlar da şehidin kabri yanında toprakla buluşturuldu.

“Anısını yaşatmaya devam edeceğiz”

Şehit Esin Akay İlkokulu Müdürü Mehmet Altıntaş, şehadet yıl dönümünde her yıl geleneksel olarak pilav hayrı düzenlediklerini belirtti. Altıntaş, programın hazırlanmasında ve gerçekleştirilmesinde emeği geçen ve katkı sunan herkese teşekkür etti.