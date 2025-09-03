Son Mühür- İstanbul’da kendilerini yatırım fırsatı sunan kişiler gibi tanıtan karı koca, “orman vasfını yitirmiş hazine arazilerini ihaleye girmeden satabileceklerini” iddia ederek 5 kişiyi toplam 28 milyon 500 bin lira dolandırdı. Şüphelilerden Reyhan Ş.’nin bir televizyon kanalında yayınlanan aşçılık yarışmasında birincilik elde ettiği ve sosyal medyada binlerce takipçisi bulunduğu ortaya çıktı.

Mağdurlar lokantada tanıştı

Dolandırıcılık olayı, mağdurların emniyete başvurmasıyla ortaya çıktı. Şikâyetçiler, Reyhan Ş.’nin işlettiği lokantada tanıştıkları şüphelilerin, kendilerine hazineye ait arazileri düşük fiyata alabileceklerini söylediğini aktardı. İfadelerde, “İhaleye girmeden ucuz yoldan alabileceğimizi söylediler, biz de güvendik. Ancak bir süre sonra dolandırıldığımızı anladık” denildi.

28 milyon 500 bin lira verdiler

Dolandırıcılık Büro Amirliği’nin yürüttüğü soruşturmada, mağdurların toplamda 28,5 milyon lirayı M.S.S.’ye teslim ettiği belirlendi. Çekmeköy’de gerçekleştirilen operasyonda M.S.S. ve eşi Reyhan Ş. gözaltına alındı.

Yarışma birincisi çıktı

Polis sorgusunda Reyhan Ş.’nin bir dönem televizyon ekranlarında yayınlanan bir yemek yarışmasında birinci olduğu, lokanta işlettiği ve sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine sahip olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.S.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Eşi Reyhan Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.