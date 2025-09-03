Şanlıurfa'da akılalmaz bir olay yaşandı. Direkli Mahallesi'nde seyir halinde olan bir halk otobüsünün önü, bir otomobildeki iki kişi tarafından kesildi. Saldırganlardan biri, otobüs şoförü Mehmet Kaymaz'ı bıçakla kolundan yaralarken, diğer saldırgan da otobüsün camlarına vurarak tehditler savurdu. Olay, otobüsün içindeki güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Polis, kimliği henüz belirlenemeyen şüphelileri yakalamak için geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

2 kişi otobüsün önünü kesti

Olay, dün akşam saatlerinde Direkli Mahallesi'nden geçen halk otobüsünde meydana geldi. Şoför Mehmet Kaymaz, rutin güzergahında ilerlerken, plakası tespit edilemeyen bir otomobil aniden otobüsün önünü kesti. Otomobilden inen iki kişi, otobüsün kapısını açarak Kaymaz'a saldırdı. Şüphelilerden biri, elindeki bıçakla Kaymaz'ın koluna isabet eden bir darbe vurdu. Bu sırada diğeri ise otobüsün camlarına vurarak paniğe neden oldu.

Yaralı şoför Mehmet Kaymaz, saldırganların olay yerinden kaçmasının ardından aracıyla ilerleyerek yoldaki polis ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine hızla sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Kaymaz, ambulansla hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.