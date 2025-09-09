Son Mühür/ Begüm Mol-Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Derin Talu, tatil dönüşü çektiği bir videoyla dikkatleri üzerine çekti. Havalimanına bikini ve pareosuyla giden Talu, üstünü değiştirmeyi unuttuğunu dile getirdi.

“Üstümü değiştirmeyi unuttum”

Paylaştığı videoda, “Arkadaşlar üstümü değiştirmeyi unuttum. Havalimanında şu şekildeyim. Ve yine de metal dedektöründen geçerken ötüyorum” ifadelerini kullanan Talu’nun sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Sosyal medya onu konuşuyor

Genç ismin bu görüntüleri, takipçileri arasında tartışma yarattı. Kullanıcıların bir kısmı “Bu nasıl rahatlık?” şeklinde yorum yaparken, bazıları ise gerçekten unutup unutmadığını sorguladı.

Gözler yine Talu’da

Sahne ve ekran dışındaki cesur paylaşımlarıyla gündeme gelen Derin Talu, bu kez havalimanında çektiği video ile konuşulmaya devam ediyor.