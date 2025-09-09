Son Mühür/ Begüm Mol- Survivor yarışmasında tartışmaları ve sert üslubuyla bilinen Yunus Emre, bu kez sosyal medyadaki çıkışıyla adından söz ettirdi. Soruşturma kararının ardından paylaşım yapan Yunus Emre, “Kadın bedeni kutsaldır. Eleştirilmemeli ve teşhir ürünü olmamalıdır” ifadelerini kullandı.

“Evet yobazım” çıkışı

Ünlü yarışmacı, paylaşımının devamında kullandığı sözlerle de tartışma yarattı. Yunus Emre, “Evet yobazım, yolda yürürken ta...klarımı görmek zorunda kalmıyorsun ama ben bir sürü meme ve g.t görüyorum. Bir kendinize gelin ya…” diyerek tepki çeken bir açıklama yaptı.

Manifest Grubu hakkında soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 Eylül’de Küçükçiftlik Park’ta düzenlenen Manifest konserine ilişkin “hayasızca hareketler” ve “teşhircilik” suçlarından soruşturma başlattı. Savcılığın açıklamasında, konser sırasında sergilenen dans ve gösterilerin “edep, iffet, ar ve haya duygularına aykırı” olduğu öne sürüldü.