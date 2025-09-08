Son Mühür- 6 kadının oluşturduğu ve son dönemin dikkat çeken müzik gruplarından Manifest, 6 Eylül Pazar günü İstanbul Küçükçiftlik Park’ta 18 yaş sınırı bulunan ilk konserini vermişti.
Soruşturma başlatıldı
Konserin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sahnedeki dans ve gösterileri gerekçe göstererek “hayasızca hareketler” ve “teşhircilik” suçlarından resen soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.
Saral’dan sert tepki
Soruşturma kararının ardından grup kamuoyuna açıklama yapmazken, Cumhurbaşkanı danışmanı Oktay Saral sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla grubu hedef almıştı. Saral, Manifest üyelerini sert sözlerle eleştirerek haklarında işlem yapılması gerektiğini söylemişti.
Manifest üyelerinden ilk hamle
Soruşturmanın yankıları sürerken, grup üyeleri Sueda Uluca, Hilal Yelekçi, Lidya Pınar, Zeynep Sude Oktay, Mina Solak ve Esin Bahat, sosyal medya platformu X üzerindeki hesaplarını kapatma kararı aldı.
Grup üyelerinin hesaplarına girmek isteyen kullanıcılar, “Böyle bir hesap bulunmuyor” uyarısıyla karşılaştı.