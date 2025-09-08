Son Mühür- Geçtiğimiz gün sahneye çıkan Serdar Ortaç, seslendirdiği şarkının sözlerini bir anda unuttu. “Neydi sözleri?” diyerek izleyicilere dönmesi salonda kahkahalara neden oldu. Kısa süre toparlanmaya çalışsa da “Hatırlayacağım” diyerek devam edemedi ve “Yok, hatırlayamayacağım” diyerek performansını yarıda bıraktı. O anlar sosyal medyada hızla yayıldı.

Hayranlarını endişelendirdi

Salondaki izleyiciler olayı esprili bir şekilde karşılarken, sosyal medyada Ortaç’ın hayranları üzüntülerini dile getirdi. MS hastalığı nedeniyle uzun süredir sağlık sorunları yaşayan sanatçının sahnedeki zorlanması, hayranları arasında “sağlık durumu kötüleşiyor mu?” sorularını gündeme getirdi.

“Ömrüm 10-15 yıl kaldı”

Serdar Ortaç, daha önce yaptığı açıklamalarda sağlık durumuna dair çarpıcı sözler sarf etmişti. Ünlü sanatçı, “Ömrüm ya 10-15 yıl kaldı ya da hiç… Zaten çoluk çocuk da yok” ifadelerini kullanmıştı. Bu açıklama, sanatçının hayranları arasında büyük yankı uyandırmıştı.

Mirasını çalışanlarına bıraktı

Ortaç, özel hayatıyla ilgili yaptığı miras açıklamasıyla da gündem olmuştu. Sanatçı, mirasını çalışanlarına bırakacağını belirterek şu sözleri söylemişti:

“Mirasımı çalışanlarıma bıraktım. Bir ev var, bölüşsünler. Ne çocuk var ne servet, sadece çalışanlarım var. O tek evim onların olsun, kalan zamanım belli değil zaten.”

Gündemden düşmüyor

Hem sahnedeki unutkanlığı hem de sağlık ve miras konusundaki sözleriyle sık sık gündeme gelen Serdar Ortaç, hayranlarının gündeminde kalmaya devam ediyor. Pop müziğin sevilen ismi, bir yandan sahne hayatını sürdürmeye çalışırken, diğer yandan sağlık sorunları nedeniyle zor günler yaşıyor.