Son Mühür- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Manifest müzik grubu üyeleri ile sahnede performanslarına eşlik eden dansçılar hakkında, “hayasızca hareketler” kapsamında “teşhircilik” suçundan başlattığı soruşturmayı kısa süre önce tamamladı.

Soruşturma dosyasında grup üyeleri ve AYDEED ismiyle sahne alan sanatçı Ayça Dalaklı’nın da aralarında bulunduğu 7 kişi şüpheli olarak yer aldı.

7 kişi için 6 aydan 1 yıla kadar hapis talebi

Hazırlanan iddianamede, söz konusu kişilerin sahnedeki dans ve gösterileri üzerinden “teşhir suretiyle hayasızca hareketlerde bulunma” suçunu işledikleri iddia edildi.

Bu kapsamda 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Savcılık, sahnedeki dansların “cinsel nitelik taşıdığı”, “genel ahlak ve mahremiyet anlayışına zarar verdiği” ve “çocuklar dahil geniş kitlelere açık şekilde sergilendiği” görüşünü iddianameye aktardı.

Dava, 49. Asliye Ceza Mahkemesi’nde başladı

Hakkında ceza talep edilen Manifest müzik grubu üyelerinin dosyası, İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakime gitmeden görülecek. Mahkeme, dosya üzerinden yaptığı ilk inceleme sonucunda 24 Ekim’de ara kararını açıkladı.

İmza yükümlülüğü kaldırıldı

Mahkeme, şüphelilere daha önce uygulanan adli kontrol imza zorunluluğunu kaldırdı. Ancak yurt dışına çıkış yasağı tedbirinin devamına hükmetti. Manifest üyeleri, soruşturma sürecinde 9 Eylül’de imza ve yurt dışı yasağı şartıyla serbest bırakılmıştı.

Savcılık: “Dans figürleri suç unsuru taşıyor”

İddianamede, sahnede kullanılan dans figürlerinin “edep, iffet, ar ve haya duygularına saldırı niteliği taşıdığı” ileri sürüldü.

Savcılık, performansların “teşhircilik boyutuna ulaştığını”, “cinsel içerik taşıdığı” ve “kamusal alanda genel ahlakı zedelediği” değerlendirmesini dosyaya ekledi.