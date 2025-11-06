Son Mühür - Okan Bayülgen, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda aşk konusuyla ilgili olarak, “Herkes birbirine âşık oluyor. Şıpsevdilik var. Biraz gerçeklerden kaçış gibi geliyor” demişti.

Sunucunun, “Sevişmek için âşık olun diyorlar artık” sözlerine karşılık Bayülgen, “Bence artık yeterince sevişilmiyor. 80’ler ve 90’larda çok seviştik, şimdi sevişilecek kimse kalmadı. Sevişilecek insan kalmadı, hepsiyle seviştik. Seviştiklerim ölmeye de başladı. Cenazelerine de gidemiyorum, ‘Bununla sevişmiş’ diyecekler, ayıp olur” ifadelerini kullanmıştı.

''Okan'ın işlevi bitti...''

Şovmenin bu sözleri büyük tepki topladı. Hatta şarkıcı Ebru Polat da Bayülgen’i şu sözlerle eleştirdi: “Bence kadınları değersizleştirmek istemedi, sadece kendisiyle ilgili bir mesaj vermek istedi. İnsan en çok eksik olduğu şeylerden bahseder. Muhtemelen Okan’ın işlevleri bitti.”

''Ben ölmedim...''

Bayülgen’e bir yanıt da eski eşi, oyuncu Zeyno Günenç’ten geldi. Günenç, “Ben ölmedim” dedi. Ayrıca, Okan Bayülgen’in zekâsının Türkiye için önemli olduğunu vurgulayan Günenç, "Yani Okan öyle sivri laflar etmeyi sever, onu her haliyle çok severim. Eşim de seviyor. Okan ile tatlı bir ilişkimiz var. Onun zekâsı Türkiye'ye lâzım. O zekâda bir insan mutlaka olmalı. Kafamızı açıyor iyi geliyor bize" ifadelerini kullandı.