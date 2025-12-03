Geçtiğimiz aylarda pankreas kanseri teşhisi konulan Türk müziğinin usta ismi Soner Olgun, sessizce sürdürdüğü tedavi sürecine ilişkin ilk kez konuştu. Sanatçı, doktorların yönlendirmesi doğrultusunda ilerleyen tedavi planında önemli aşamaları geride bıraktığını belirtti.

Olgun, “Ameliyat geçirdim, ardından kemoterapi ve radyoterapi seanslarımı tamamladım. Şu anda takip aşamasındayım. Önümüzdeki günlerde yapılacak değerlendirmeden sonra ek bir tedavi gerekip gerekmediğine doktorlar karar verecek” sözleriyle sağlık durumuna dair güncel bilgileri paylaştı.

“Moralim yüksek, üretmeye devam ediyorum”

Zorlu tedavi sürecine rağmen sahnelerden uzak kalmadığını vurgulayan sanatçı, hem konserlerine hem de stüdyo çalışmalarına ara vermediğini söyledi. Moralini yüksek tuttuğunu belirten Olgun, yeni projeleri için de tarih verdi.

“Enerjim yerinde. Sahnelere ve stüdyo çalışmalarına ara vermedim. 16 Aralık’ta Özlem Olgun’la birlikte hazırladığımız yeni projemiz yayınlanacak. Hemen ardından benim diğer çalışmam dinleyicilerle buluşacak. Üretmeye devam ediyorum.” ifadeleriyle hem sağlık durumuna hem de sanat hayatına dair umut dolu mesajlar verdi.

Sanat camiasından destek mesajları geliyor

Usta sanatçının açıklamaları sonrası sevenlerinden ve meslektaşlarından çok sayıda destek mesajı geldi. Olgun’un tedavi sürecinde de üretmeyi sürdürmesi, hayranları tarafından takdirle karşılandı.