Son Mühür- Ünlü isimlerin sosyal medya davranışları son dönemin en çok konuşulan magazin konuları arasında yer alıyor.

Bu kez gündeme gelen isim ise başarılı oyuncu Eda Ece oldu. Rol aldığı projeler ve sempatik tavırlarıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan Ece, Instagram hesabında yaptığı bir değişiklikle dikkat çekti.

Yaklaşık dört yıl süren ilişkilerini 2023 yılında evlilikle taçlandıran Eda Ece ile basketbolcu Buğrahan Tuncer, geçtiğimiz nisan ayında ilk bebekleri Mina İpek’i kucaklarına almıştı.

Anne olduktan sonra sosyal medya paylaşımlarına daha seçici yaklaşan ünlü oyuncu, kızının yüzünü göstermeme konusunda da kararlı davranıyor.

Şebnem Bozoklu'yu takipten çıkardı

35 yaşındaki Eda Ece’nin son hamlesi ise magazin gündemini yeniden hareketlendirdi. Başarılı oyuncu, Instagram hesabında Şebnem Bozoklu’yu takipten çıkararak dikkatleri üzerine çekti. Bozoklu’nun ise Eda Ece’yi takibe devam ettiği görüldü.

İkilinin geçmişte bilinen bir polemiği, iş ortaklığı ya da özel bir ilişkisi olmamasına rağmen bu ani hareket sosyal medyada soru işaretleri yarattı.