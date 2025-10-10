Son Mühür- Türkiye ekim ayının ortalarına yaklaşırken sonbaharın serin yüzünü tüm yurtta göstermeye başladı. Hava sıcaklıkları birçok bölgede mevsim normallerinin altına inerken, yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla hafta sonu için önemli uyarılarda bulundu.

Yüksek kesimlerde kar yağışı bekleniyor

Prof. Dr. Şen, özellikle iç ve doğu bölgelerin yüksek kesimlerinde kar yağışının görüleceğini belirtti. Şen, “Ilgaz Dağı, Erciyes, Palandöken ve Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde cumartesi akşamı ve pazar günü kar yağışı bekleniyor. Şehir merkezlerinde kar olasılığı düşük olsa da Erzurum ve Erzincan çevrelerinde sulu kar görülebilir.” ifadelerini kullandı.

Hava sıcaklıklarının batı bölgelerde sabit kalacağını, doğuda ise geçici bir düşüş yaşanacağını aktaran Şen, “Doğu bölgelerinde sıcaklıklar 6-7 derece kadar düşecek. Ancak pazartesi gününden itibaren değerler yeniden mevsim normallerinin üzerine çıkacak.” bilgisini paylaştı.

İç Anadolu ve Doğu Anadolu’da kuvvetli lodos

Uzman isim, hafta sonu özellikle İç Anadolu’nun doğusu ve Doğu Anadolu bölgesinde kuvvetli lodos beklendiğini belirtti. Şen, “Lodosun hızı yer yer saatte 60-70 kilometreye kadar çıkabilir. Vatandaşlar dikkatli olmalı.” uyarısında bulundu.

Kuvvetli yağış ve sel uyarısı

Prof. Dr. Şen, yağışların şiddetleneceği bölgelere de dikkat çekerek, “Güneydoğu Anadolu’da yağmur etkili olacak. Sivas, Erzincan, Kastamonu ve Batı Karadeniz’in büyük bölümünde kuvvetli yağış bekleniyor. Cumartesi günü bu bölgelerde dikkatli olunmalı.” ifadelerini kullandı.

Geçmiş yıllarda Batı Karadeniz’de yaşanan sel ve su baskınlarını hatırlatan Şen, benzer olayların tekrar yaşanmaması için vatandaşların ve yerel yönetimlerin tedbirli olması gerektiğini vurguladı.

Meteoroloji uyarıyor: Hafta sonu tedbirli olun

Meteoroloji uzmanlarının uyarılarına göre, hafta sonu yurdun büyük bölümünde hava koşulları sertleşecek. Yüksek kesimlerde kar, doğuda kuvvetli lodos, birçok bölgede ise sağanak yağış etkili olacak. Yetkililer, özellikle riskli bölgelerde vatandaşların hava durumu tahminlerini yakından takip etmelerini öneriyor.