Türkiye, yerli üreticilerin haksız rekabet endişelerini gidermek amacıyla, altı farklı ülkeden yapılan muhtelif kauçuktan yeni dış lastik ithalatına yönelik kapsamlı bir damping soruşturması başlattı. Çekya, Güney Kore, Macaristan, Sırbistan, Slovakya ve Hindistan menşeli lastik ürünlerini kapsayan bu karar, Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ'in Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla resmen yürürlüğe girdi. Bu adım, Türkiye'deki lastik üretim sektörünü korumayı ve uluslararası ticaret kurallarına uygun adil bir piyasa dengesi oluşturmayı hedefliyor.

Yerli üreticiden gelen başvuru titizlikle değerlendirildi

Soruşturma, yerel lastik üreticilerinin Ticaret Bakanlığı'na sunduğu ve ithal edilen ürünlerin, piyasa değerinin altında fiyatlarla satılarak yerli üretim dalına maddi zarar verdiğini iddia eden detaylı başvuru üzerine açıldı. Yapılan ön değerlendirmelerde, ithalatı yapılan bu ürünlerin, Türkiye pazarında haksız fiyat avantajı yaratarak yerli sanayinin ekonomik göstergelerinde olumsuz etkilere yol açtığına dair güçlü deliller tespit edildi. Bu durum, yerli üretimin sürdürülebilirliği ve istihdam üzerindeki potansiyel riskleri nedeniyle Bakanlık tarafından öncelikli olarak ele alındı. Yerli üreticilerin sunduğu bilgi, belge ve delillerin, damping soruşturması açılması için gerekli eşiği karşıladığı belirlendi.

Soruşturmanın kapsamı ve ürün segmentleri

Yayımlanan Tebliğ ile damping soruşturmasının kapsamı ve esasları netleştirildi. Soruşturma, farklı araç tipleri için üretilen dış lastik segmentlerini kapsayacak şekilde geniş tutuldu. Buna göre, Çekya, Güney Kore, Macaristan, Sırbistan ve Slovakya menşeli "hafif ticari araç dış lastikleri" mercek altına alındı. Ayrıca, Güney Kore ve Sırbistan'dan ithal edilen "ağır vasıta dış lastikleri" ile Çekya ve Hindistan menşeli "zirai araç dış lastikleri" de soruşturma kapsamına dahil edildi. İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu, tüm bu eşya tanımlı "muhtelif kauçuktan yeni dış lastikler" ürünlerine yönelik detaylı bir inceleme başlatma kararı aldı. Bu inceleme, ithalatçı ülkelerdeki üretim maliyetleri ile Türkiye’deki satış fiyatları arasındaki farkı ortaya koymayı amaçlayacak.

Amaç: Adil ticaret koşullarının sağlanması

Bu damping soruşturmasının temel hedefi, adı geçen ülkelerin lastik ürünlerini Türkiye piyasasına olması gerekenden daha düşük fiyatlarla sunup sunmadığını tespit etmek ve böyle bir durum varsa, yerli üreticilerin rekabet gücünü korumak adına gerekli önlemleri almaktır. Soruşturma sürecinde, ithalatçı firmalar ve ilgili ülke hükümetleri savunmalarını sunma hakkına sahip olacaklardır. Yapılacak detaylı incelemelerin sonunda, haksız rekabetin varlığı kanıtlanırsa, bu ürünlere karşı telafi edici gümrük vergileri (anti-damping vergileri) uygulanması gündeme gelebilecektir.