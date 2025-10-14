Son Mühür- Son olarak Leyla: Hayat… Aşk… Adalet... dizisinde izleyici karşısına çıkan başarılı oyuncu Alperen Duymaz, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çekmeye devam ediyor.

Ekranlardaki performansıyla olduğu kadar ailesine duyduğu sevgiyle de gündeme gelen Duymaz, sosyal medya paylaşımıyla hayranlarını duygulandırdı.

Çocukluk aşkıyla evlenmişti

Ünlü oyuncu, 2020 yılında çocukluk aşkı Kübra Kelkit ile nikah masasına oturmuştu. Gözlerden uzak bir evlilik sürdüren çift, özel yaşamlarını genellikle kameralardan uzak yaşamayı tercih ediyor. Duymaz, zaman zaman eşiyle olan paylaşımlarıyla da takipçilerinden yoğun ilgi görüyor.

Oğullarına ‘Gün Han’ adını verdiler

Geçtiğimiz ekim ayında ilk kez baba olma mutluluğu yaşayan çift, oğullarına ‘Gün Han’ adını verdi. Oyuncu, baba olduktan sonraki dönemde aile bağlarını ön plana çıkaran paylaşımlarıyla dikkat çekmiş, hayranlarından tebrik mesajları almıştı.

Minik Gün Han 1 yaşında

Alperen Duymaz, oğlunun 1’inci yaş gününü eşiyle birlikte evlerinde düzenledikleri sade ama anlamlı bir kutlamayla kutladı.

Aile arasında gerçekleşen doğum günü partisi, oyuncunun sosyal medya hesabında “İki gözümün iki nuru” notunu düşerek yaptığı duygusal paylaşımla gündem oldu.