Son Mühür- Eşref Rüya dizisinde canlandırdığı “Çiğdem” karakteriyle dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu Büşra Develi, hem kariyerindeki başarısı hem de özel hayatıyla adından söz ettiriyor. Sosyal medyada aktif bir isim olan Develi, yeni pozuyla bir kez daha gündem oldu.

Eşref Rüya’daki performansıyla dikkat çekiyor

Ekranların yeni dizisi Eşref Rüya’da güçlü bir karaktere hayat veren Büşra Develi, izleyicilerin beğenisini topluyor. Dizideki başarısı kadar özel hayatındaki gelişmeler de magazin dünyasında merakla takip ediliyor.

Aşkını duyurmuştu

Uzun süredir özel hayatını gözlerden uzak yaşayan ünlü oyuncu, geçtiğimiz aylarda şef Ralph Sason ile ilişkisini sosyal medya hesabından duyurmuştu. Develi’nin bu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni alarak gündem olmuştu.

Yeni pozla gündeme geldi

Ünlü çift, aşklarını kamuoyuyla paylaştıktan birkaç ay sonra yeniden magazin gündeminde yer aldı. Büşra Develi, sevgilisi Ralph Sason ile çekildiği yeni fotoğrafını Instagram’da paylaştı. Beyaz kalp emojisiyle yayınladığı kare, kısa sürede büyük ilgi gördü.