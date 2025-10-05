Stoilov’dan son taktikler

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde Urla Adnan Süvari Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma çalışmalarıyla başladı.

Daha sonra futbolcular, pas organizasyonları ve taktik varyasyonlar üzerinde durdu. İdman, orta-şut denemeleriyle sona erdi.

Gözler Gürsel Aksel’de

Son idmanını tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, artık maç saatini bekliyor. Göztepe, Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında bugün saat 20.00’de Gürsel Aksel Stadyumu’nda RAMS Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.

Urla’daki son antrenmanda futbolcuların hırslı görüntüsü teknik ekibi memnun ederken, İzmirli futbolseverler de Gürsel Aksel Stadı’nı doldurmaya hazırlanıyor.

GÖZTEPE - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Göztepe - Başakşehir maçı 5 Ekim 2025 Pazar günü (Bugün) saat 20:00'de Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma, BeIN Sports 2 kanalından yayınlanacak.