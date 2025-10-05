İZSU Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, kesintilerin gün boyunca farklı saat aralıklarında etkili olacağı ve çalışmaların tamamlanmasının ardından şebekelere yeniden su verileceği bildirildi. Kesintiden en çok Çiğli, Karşıyaka, Bornova, Bayraklı, Gaziemir ve Menderes ilçeleri etkilenecek. Bazı bölgelerde suyun akşam saatlerine kadar kesik kalabileceği uyarısında bulunuldu.

İşte o ilçeler!

Karşıyaka ilçesinde Aksoy, Alaybey, Atakent, Bahçelievler, Bostanlı, Mavişehir, Nergiz, Örnekköy, Şemikler ve Zübeyde Hanım başta olmak üzere 20’den fazla mahallede su kesintisi yaşanacak.

Çiğli’de ise Ataşehir, Evka-5, Harmandalı, Sasalı, Yakakent ve Uğur Mumcu mahallelerinin de aralarında bulunduğu geniş bir bölgede su verilemeyecek.

Bayraklı ilçesinin Adalet, Mansuroğlu, Osmangazi, Refik Şevket İnce, Soğukkuyu ve Yamanlar mahalleleri de kesintiden etkilenecek.

Bornova’da Kazımdirik, Mevlana, Evka-3, Rafetpaşa ve Yıldırım Beyazıt mahallelerinde, Gaziemir’de ise Atıfbey, Dokuz Eylül, Gazi, Gazikent ve Zafer mahallelerinde gün boyunca su kesintisi uygulanacak.

Ayrıca Menderes ilçesinin Görece, Ata, Hürriyet ve Cumhuriyet mahallelerinde de aynı gün içerisinde su kesintisi yapılacağı açıklandı.

İZSU yetkilileri, vatandaşların olası mağduriyet yaşamamaları için su kesintisi saatlerine dikkat etmelerini ve gerekli tedbirleri önceden almalarını tavsiye etti.