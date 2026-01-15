Son Mühür / Erkan Doğan - Son Mühür’ün Tahtalı Barajı koruma havzasında araç deposu ruhsatıyla açılan kaçak oto yıkamacılarının günde yüzlerce ton su kullandığını ortaya çıkan Son Mühür’ün haberi İzmir Büyükşehir Belediyesi meclisi gündemine taşındı.

Top her zaman ki gibi DSİ'ye atılıyor

İzmir’in Menderes ilçesinde kaçak faaliyet gösteren oto yıkamacılar, şebekeden ve kaçak açılan kuyulardan aldıkları su ile günde yüzlerce ton su tüketiyor. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Uğur İnan Atmaca, skandal olayı 14 Ocak tarihinde gerçekleşen meclisin gündeme taşıdı. Son Mühür’ün haberini mecliste okuyan Atmaca, “Burada top her zamanki gibi top DSİ'ye atılıyor” dedi. İzmir'in Menderes ilçesindeki kaçak faaliyet gösteren oto yıkamacılar şebekeden ve kaçak açılan kuyulardan Bakın şebeke suyunu da kaçak olarak kullanıyorlar. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. "Günde yüzlerce ton su tüketiyor. Yıkamada kullanılan kimyasallar ise yeraltı sularına karışıyor. Menderesli vatandaşlar İZSU her gece suyumuzu keserken tonlarca kaçak su kullanımını niye önleyemiyor" şeklinde konuşuyor. Devamında İZSU Genel Müdürlüğü yetkilileri şöyle bir açıklama yapmışlar. "Havalimanında yıkama açamadıkları için Menderes'te açıyorlar. işletmeden 13'ü kuyu suyu kullanıyor. Diğer 3'ü şebeke suyu kullanıyor." dedi.

Havalimanına neden oto yıkama tesisi açılamıyor?

“İzmir Adnan Menderes Havalimanında neden oto yıkama tesisi açılamıyor” diyen Atmaca, “Sayın başkan bu konuda bilginiz var mı? Ben kendi deneyimimi size aktarmak isterim. Ben havaalanında kendi şahsiyetim olarak yıkama tesisi açmak için müracaat ettim. Dediler ki ‘İZSU'dan izin al’ İZSU kendisi müsaade etmiyor burada. Bakın, arıtma tesisinin kullanılabilmesine rağmen İZSU kendisi bu konuda izin vermedi. Oysa ki havaalanında bu tesis İZSU'nun da izniyle kurulmuş olsa zaten arıtma tesisi de alt yapıda olması sebebiyle havzaya hiç zararı olmayacak şekilde kurulabilir. Böylelikle rent a car firmalarının da ihtiyacı olan araç yıkama sorunu da kökten çözüme kavuşmuş olur. Bunun aslında gerçekten İZSU'nun yönetememe sorunu olduğunu gösteriyor” diye konuştu.