İzmir'in Çiğli ilçesinde, insan hakları savunuculuğu ile tanınan emekli öğretmen ve avukat Ali Aydın, sabah yürüyüşü sırasında uğradığı vahşi saldırı sonucu hayatını kaybetti. Olayın ardından yakalanan ve suçunu itiraf eden zanlı Mahmut Delil Erik, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dağlık alanda korkunç saldırı

Olay, dün sabahın erken saatlerinde Çiğli ilçesine bağlı Evka-2 bölgesindeki dağlık arazide meydana geldi. Eski İnsan Hakları Derneği (İHD) İzmir Şube Eş Başkanı ve Bölge Temsilcisi olan 69 yaşındaki Ali Aydın, rutin sabah yürüyüşünü gerçekleştirdiği sırada kimliği belirsiz bir kişinin saldırısına uğradı. Başına aldığı sert taş darbeleriyle ağır yaralanan Aydın, kanlar içerisinde yere yığıldı. Çevredeki vatandaşların durumu fark ederek yetkililere bildirmesi üzerine bölgeye hızla sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Ancak sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede, talihsiz adamın olay yerinde yaşamını yitirdiği saptandı.

Suçunu itiraf etti: "Uyuşturucu etkisi altındaydım"

Cinayetin ardından geniş çaplı bir soruşturma başlatan İzmir polisi, teknik ve fiziki takip sonucunda şüphelinin 30 yaşındaki Mahmut Delil Erik olduğunu belirledi. Kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan Erik, emniyetteki sorgusunda dehşet anlarını anlattı. Suçunu kabul eden zanlı, cinayeti uyuşturucu maddenin etkisi altındayken işlediğini ileri sürerek kendini savundu. Polis ve savcılık makamlarının olay yerindeki detaylı incelemelerinin ardından Ali Aydın’ın cenazesi, otopsi işlemleri yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna nakledildi.

Mahkeme salonunda şoke eden sözler: "Ben seçilmiş kişiyim"

Emniyetteki yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Mahmut Delil Erik, hakim karşısında kan donduran açıklamalarda bulundu. İşlediği cinayetten dolayı herhangi bir pişmanlık duymadığını açıkça ifade eden zanlının, mahkeme salonunda "Ben seçilmiş kişiyim, kafirleri öldüreceğim" şeklinde bağırdığı öğrenildi. Zanlının sergilediği bu tavır ve ifadeler tutanaklara geçerken, mahkeme heyeti Erik’in "kasten öldürme" suçundan tutuklanmasına karar vererek cezaevine gönderilmesine hükmetti.

İnsan hakları camiasında yas

Ömrünü hak ve hukuk mücadelesine adayan avukat Ali Aydın’ın bu şekilde hayattan koparılması, İzmir ve Türkiye genelindeki sivil toplum kuruluşlarında büyük bir üzüntüyle karşılandı. Hem bir eğitimci hem de hukukçu kimliğiyle tanınan Aydın’ın katledilmesiyle ilgili adli sürecin tüm boyutlarıyla sürdüğü bildirildi. Bölge halkı ve meslektaşları, adaletin en ağır şekilde tecelli etmesini beklediklerini ifade ederken, olayla ilgili tahkikatın kapsamlı şekilde devam ettiği açıklandı.