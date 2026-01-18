Son Mühür / Osman Günden- İYİ Parti 4. Olağan Kurultayı, bugün Büyük Ankara Kongre Merkezi’nde gerçekleştiriliyor. Kurultayda genel başkanlık için tek aday Müsavat Dervişoğlu oldu. Kurultay devam ederken, Selçuk Türkoğlu, Son Mühür mikrofonlarına özel açıklamalarda bulundu.

Türkoğlu, gençlerin geleceğinden emekli maaşlarına, milli kimlikten siyasal sorumluluklara kadar birçok başlıkta dikkat çeken değerlendirmeler yaptı.

“Gençler iktidardan umudunu kesti”

Son Mühür’ün, “Bugün burada atılacak her adım yarının Türkiye’sine bir iz bırakacaktır. Bu kurultayın özellikle gençlerin kalbinde nasıl bir karşılık bulmasını umut ediyorsunuz?” sorusunu yanıtlayan Selçuk Türkoğlu, gençlerin yaşadığı umutsuzluğa dikkat çekti.

Türkoğlu, şu ifadeleri kullandı: “Kendi vatanıyla ve kendi geleceğiyle alakalı hayal kuramayan bir gençlik var. 2023 yılıyla ilgili vermiş olduğumuz bir soru önergesinde 300 binin üzerinde gencin vize alamadığını, gitmek istediğini ve fakat vize alamadığı, Türk gençlerinin konsolosluk elçilik kapılarının önünde sıraya girdiği, kendi vatanlarında iş bulamadığı, ekmek bulamadığı bir dönem yaşıyoruz.

Gençler o nedenle bu iktidardan, Cumhur İttifakı’ndan umudunu kesti. Biz onları gönderme vaktinin geldiğini, inşallah iyilerin doğal olarak da gençlerin geleceğiyle alakalı umudu yeşertmek adına buradayız. Gençler için bu kongremiz çok daha kıymetli ve önemli.”

“Umudu ve gerçeği aynı kalpte buluşturmak zorundayız”

Son Mühür’ün, “Zor zamanlardan geçen bir ülke siyasetinin en büyük sorumluluğu sizce nedir? Umudu diri tutmak mı, gerçek cesaretle söylemek mi?

Yoksa ikisinin aynı kalple buluşturmak mı?” sorusu üzerine Türkoğlu, milli kimlik ve üniter yapı vurgusu yaptı.

Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu: “Sorunun içinde cevap da var. Tabii ki ikisini aynı kalple buluşturmak en kıymetlisi. Ama şöyle, en önemli değerimiz olan bu iğneli coğrafyada, Orta Doğu coğrafyasında bizi ayakta tutan tek özelliğimiz nedir?

O da milli devlet kimliğimiz. Bunun zedelenmeye çalışıldığı bir dönemde kimlikler üzerinden imtiyaz değil, tek ve üniter yapıyla ve milli kimliğe sahip çıkıp, anayasanın kuruluş felsefesiyle birlikte, Cumhuriyetin kuruluşuyla birlikte bu değerlere sahip çıkmaktan başka çaremiz yok. O yıkıldığı takdirde diğerlerini hiç saymanın da bir anlamı yok.”

“20 bin lira emekli maaşı ölüm ücretidir”

Kurultay gündeminde yer alan emekli maaşlarına ilişkin düzenlemelere de değinen Selçuk Türkoğlu, Meclis’teki tutumlarının net olduğunu söyledi.

Son Mühür’ün, “Bugünkü gündemde olan emeklilerle ilgili bir zam oranı söz konusu, Meclis’te nasıl bir karede olacaksınız?” sorusuna sert ifadelerle yanıt verdi.

Türkoğlu, şunları söyledi: “Amacımız başından beri kesinlikle en düşük emekli aylığının asgari ücret olması gerektiğini söylüyorum ve onun mücadelesini veriyoruz. İktidar vermiyor.

En düşük emekliye 18.900 küsur verdi. Lütfedip onu 20 bin liraya tamamlayacağız diyorlar. Bu da 4 milyon 900 bin emekli demek. Bütün emeklilere de yansımıyor.

Ayrıca yansısa bile bu ülkede açlık sınırı 30 bin lira. Sen 20 bin lira veriyorsun. Bu ölüm ücretidir. Bu emekliyi teneşire yatırmaktır.”