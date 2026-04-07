Son Mühür / Yağmur Daştan- İzmir siyasetini sarsan Karşıyaka Zübeyde Hanım Huzurevi krizinde, projelerin neden durdurulduğuna ve alanın atıl kaldığına dair kulisleri hareketlendiren çarpıcı bir iddia gündeme gelmişti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın, o dönem sağlanan borç mahsubu mutabakatını "Nasılsa iktidara geleceğiz, çözeriz" diyerek askıya aldığı öne sürülmüş; konuyu Son Mühür “İzmir siyasetinde ‘hesap hatası’ iddiası! Milyonluk zararın nedeni iktidara gelememek mi?” başlıklı haberinde gündeme getirmişti. Karşıyaka Belediyesi’nin nisan ayı ikinci birleşiminde söz alan AK Partili meclis üyesi Adem Öztürk, konuyu gündeme getirerek o iddiaları doğruladı. Süreci hatırlatan Öztürk, “Aynen şu söylendi, ‘Genel seçimlere 7 ay var, biz iktidar olacağız. O yüzden protokolü ben bu devletle yapmıyorum’ dedi. İçinde şahitlerimiz var” ifadelerini kullandı.

Meclis toplantısında faaliyet raporuna yönelik açıklamalarda bulunmak üzere söz alan Öztürk, “Bu basit bir kitapçık değil… Bu sizin yönettiğiniz belediyenin ilçenize bakış açısını göstermektedir. Ben ilk defa bir faaliyet raporunda eksi rakamlar gördük. Bütçe açığı verdiği, işçilerin maaş alamadığı, memurların SDT’lerinin ödenemediği bir ortamda faaliyet raporunu görüşmek ne kadar doğru emin değilim. Çalışanınızı ve işçinizi mutlu edemiyorsanız faaliyet raporunda çok iş yapmış gibi göstermek bana zul geliyor” dedi.

‘Aynen şunu dedi’ diyerek tek tek anlattı

“Daha önceki başkan Cemil Tugay’ın bugünkü faaliyet raporunun yaşanmasında kendisinin de etkisi olduğunu söylememize rağmen biz yalancı olduk” sözleriyle devam eden Öztürk, “Ancak CHP’nin bu kente kattığı yönetim anlayışında bakışında bazı sıkıntılar var. Cemil Tugay kendine göre çok üst seviye bir yönetim sergiledi ve belediyeyi borçsuz bıraktı. Mesela Karşıyaka Belediyesi’nin yapılandırılması için kendisine çokça gittik. Kendisi de bir ‘Taşkın haciz’ muhabbeti ortaya çıkardı. Zübeyde Hanım Huzurevi’ni meclis üyesi arkadaşlarımızla organize edip protokol aşamasına gelip Karşıyaka Belediyesi’nin tüm vergi ve sigorta borçları silinecekken her şey bitmiş son noktaya gelecek ve bugün iş Karşıyaka Belediyesi’nin borçlarından bahsetmeyecekken yani 4 yıl önce bu işi bitirecekken engellerle karşılaştık. Aynen şu söylendi, ‘Genel seçimlere 7 ay var, biz iktidar olacağız. O yüzden protokolü ben bu devletle yapmıyorum’ dedi. İçinde şahitlerimiz var. Bugün Karşıyaka Belediyesi’nin bu durumuna en çok üzülenlerden biri benim. Bunu söylemek zorundayım. Sayın Başkan’ın hiç mi suçu yok? Cemil Tugay artık herhalde Karşıyaka’da da oturmuyor, burası umurunda değil” ifadelerini kullandı.

‘Kral çıplak denildiğinde zorunuza gitmesin’

“Mevcut başkan geldi, eli kolu bağlı” sözleriyle devam eden Öztürk, “Bu sıkıntılar ve faiz yükünden dolayı başkan elim kolum bağlı diyebilir. Bu mali anlamda bazı şeyleri yapmanıza engel olabilir. Karşıyaka’nın marka değeri Türkiye’yi değil dünyayı aşmış. Ancak yönetimsel anlamda büyük sıkıntılar var, yönetemiyorsunuz. AK Partili bir üyenin denetim komisyonuna girmesini neden engellediniz? Geçen hafta seçim yaptınız, bugün 5 üyeniz istifa etti. Bunu öngöremediniz mi? Bir hafta önce seçtiğiniz komisyon üyelerinin istifa etmesi yönetim zafiyeti değil mi? Biz sizin geçtiğiniz yıla ait faaliyet raporunu konuşmuyor muyuz? Bu bir yönetim zafiyeti değil mi? Biri kalkıp ‘Kral çıplak’ denildiğinde zorunuza gitmesin” dedi.

‘Bu kürsüden konuşmaya devam edeceğiz’

“Bir özel kaleminiz var. Tek yetkili yaptınız. Bugüne kadar Kent A.Ş. çift imza yetkilisinden başka da üretilmedi. Bunun sebebi ne? Bu arkadaş nasıl bir arkadaş?” sorusunu da soran Öztürk, “Bunları birilerinin söylemesi lazım, siz de kendinize çeki düzen verin. Bırakın köyün delisi biz olalım. Bu kadar müdür değişimi, başkan ve yardımcılarının değişimini konuşmayalım mı? Biz, halkımızın bize verdiği sorgulama ve denetleme görevini denetim komisyonunda elimizden aldınız ama biz bu kürsülerden konuşmaya devam edeceğiz” diye konuştu.