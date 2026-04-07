Son Mühür / Yağmur Daştan - Karşıyaka Belediyesi nisan ayı ikinci olağan meclis toplantısı Başkan Yıldız toplantısında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Peş peşe gelen istifalar, meclis içinde “çatlak” yorumlarına neden oldu. Belediye Başkanı Yıldız Ünsal’a muhalif ve Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’a yakın olduğu bilinen 8 meclis üyesi, 1 Nisan’da gerçekleşen ilk meclis birleşiminde belirlenen görevlerinden istifa etti. Hem yönetim kademesinde hem de komisyonlarda yaşanan ayrılıklar, meclis içinde dikkat çeken bir hareketliliğe neden oldu. Toplantıda ayrıca geçtiğimiz birleşimde ‘yer krizi’ çıkışıyla dikkatleri çeken Bağımsız üye Aydın Kızılkaya’nın toplantıda AK Parti sıralarına oturması gözden kaçmadı.

Hangi isimler istifa etti?

Belediye meclis üyeleri Zekiye Dilek Bilgin, Meclis İkinci Başkan Vekilliği görevinden; Belediye meclis üyesi Fügen Gülgör Algıer, meclis asil katip üyeliği görevinden; Cemil YÜM Meclis Asil Katip Üyeliği görevinden istifa etti. İstifaların ardından, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 19. maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 19. maddesi uyarınca yeni görevlendirmeler için bir kez daha seçim süreci başlatıldı. Bir önceki meclis toplantısında seçilen isimlerin kısa süre içinde görevlerinden ayrılması dikkat çekti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grubu, Meclis II. Başkan Vekilliği için Servet Ebru Gürdemir’i önerdi. Meclis Asil Katip Üyeliği için ise Kadir Fırat Büyüktunalıoğlu, Ali Ekber Güneş ve Ahmet Sait Atılgan aday gösterildi.

Komisyonlardan da istifa ettiler

Öte yandan istifalar yalnızca yönetim görevleriyle sınırlı kalmadı, belediye meclisindeki birçok komisyonda da boşalmalar yaşandı. Zekiye Dilek Bilgin Deprem, Afet ve Kentsel Dönüşüm; İnsan Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ile Sağlık, Engelsiz Yaşam ve Yaş Alanlar Komisyonlarından istifa ederken, Özenç Kalkan Kültür, Turizm, Gençlik ve Spor ile Hayvan Hakları Komisyonlarından ayrıldı. Fügen Gülgör Algier Aile, Eğitim ve Sosyal İşler ile Hayvan Hakları Komisyonlarından; Feyyaz Sungur Esnaf, Sanatkârlar ve Pazar Yerleri Komisyonu’ndan; Cemil Yüm ise Aile, Eğitim ve Sosyal İşler ile Esnaf, Sanatkârlar ve Pazar Yerleri Komisyonlarından çekildi.

Bu gelişmeler üzerine, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 24. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 21. maddesi kapsamında komisyonlarda boşalan üyelikler için de yeni seçimler yapıldı. Yapılan oylama sonucunda; Kültür, Turizm, Gençlik ve Spor Komisyonu’na Kadir Fırat Büyüktunalıoğlu, Deprem, Afet ve Kentsel Dönüşüm Komisyonu’na Burak Ali Durak, Esnaf, Sanatkârlar ve Pazar Yerleri Komisyonu’na Mustafa Ersen ve Fehmi Yılmaz seçildi. Sağlık, Engelsiz Yaşam ve Yaş Alanlar Komisyonu’na Muzaffer Karayılanoğlu, Hayvan Hakları Komisyonu’na ise Gamze Uğurlu ve Ali Ekber Güneş getirildi.